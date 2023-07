A- A+

CANAL SAÚDE A evolução do transplante ósseo Crianças e adolescentes diagnosticados com alguma doença ortopédica, podem ser beneficiados pelo transplante de tecido ósseo

Apesar de ser menos conhecido do que o de rins, fígado e coração, o transplante ósseo representa uma alternativa importante para pacientes que passaram por infecções, fraturas graves e tumores ósseos, por exemplo. Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista conversou com o ortopedista Luis Jordão, responsável pela nova área de transplante ósseo, do Hospital Santa Joana, no Recife, no Canal Saúde desta sexta-feira (21). o programa vai ao ar, diariamente, a partir das 12h30, pela Rádio Folha FM 96,7.

Foto: divulgação. Ortopedista Luis Jordão

Durante a entrevista, o ortopedista Luis Jordão explicou o motivo do transplante ósseo não ser tão conhecido pela população.

“O transplante ósseo é um pouco esquecido, pois demanda de uma estrutura muito grande para a manutenção, armazenamento desses tecidos que são retirados de doadores cadáveres, que precisam ser armazenados e mantidos em condições de limpeza para ser utilizados no paciente receptor”, ressaltou.

O especialista também explicou que há uma grande demanda de pacientes que precisam de transplante ósseo, mas em função da grande logística que precisa ser feita, acaba gerando um entrave para que aconteça o transplante.

“No ano passado, houve um transplante em um paciente que precisou rever uma prótese de quadril, e pacientes com este deveriam ser mais abordados, mas em função de não ter uma estrutura que mantenha isso, acaba dificultando um pouco. Existe demanda, interesse e profissionais capacitados, mas faltam recursos”, destacou.

