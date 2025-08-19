A- A+

EXPOSIÇÃO O Museu do Estado de Pernambuco recebe a exposição "O Riso, o Baque e o Galope" Exposição do grupo Paleta Coletiva, da Ong Giral, reúne 17 telas e celebra o Mamulengo, o Maracatu e o Cavalo Marinho em homenagem a mestres da cultura popular de Glória do Goitá

A cultura popular pernambucana ganha nova leitura na exposição “O Riso, o Baque e o Galope”, aberta nesta terça-feira (19) no Museu do Estado de Pernambuco. A mostra, que segue até 24 de agosto, reúne 17 pinturas assinadas pelo grupo Paleta Coletiva, formado por crianças e adolescentes atendidos pela ONG Giral, em Glória do Goitá, Zona da Mata Norte.

As obras retratam, em cores vibrantes, a energia das danças, o som dos tambores e personagens que atravessam gerações. Inspirados em tradições como o Mamulengo, o Maracatu Rural e o Cavalo Marinho, os jovens artistas traduzem em telas um olhar sensível sobre o patrimônio imaterial da região.

Exposição "O Riso, o Baque e o Galope", no Museu do Estado de Pernambuco

A exposição também presta homenagem a mestres e brincantes que marcaram a história cultural de Glória do Goitá, berço do Mamulengo. Referências ao Cavalo Marinho do Mestre Zé de Bibi, aos maracatus Carneiro Manso e Estrela da Tarde e aos mamulengos Riso do Povo e Teatro do Riso, dos mestres Zé de Vina e Zé Lopes, estão entre os destaques.



Exposição "O Riso, o Baque e o Galope", no Museu do Estado de Pernambuco

Com idades entre 10 e 16 anos, a maioria filhos de agricultores, os jovens do Paleta Coletiva surpreendem ao conquistar espaço em museus e universidades. O grupo integra o Projeto de Educação Integral da Giral, que utiliza a arte como ferramenta de transformação social e valorização da identidade cultural pernambucana.

SERVIÇO:

Exposição “O Riso, o Baque e o Galope” — Paleta Coletiva (ONG Giral)

Museu do Estado de Pernambuco — Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife-PE.

De 19 a 24 de agosto.

CONTATOS:

Contato para entrevistas: Professor e curador, Wemison Araújo: (81) 9.9256-8039.

Assessoria de imprensa da Giral, Rose Maria (81) 9.91002-8708.

Veja também