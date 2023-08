A falta de concentração das crianças e adolescentes na escola

A- A+

O tempo de concentração infantil varia muito de criança a criança. Mas, quando não ocorre estímulo, a lentidão no processo de aprendizagem torna-se mais presente na vida dos pequenos. Fazer tarefas que ajudam no foco desde criança faz toda a diferença. Para falar sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde desta quarta-feira (30), com a neuropsicopedagoga Andrea Negreiros.

Segundo a profissional, é importante saber distinguir se, de fato, há um problema de concentração dos filhos, ou se é algo natural da idade.

Primeiro, a gente tem que entender a idade que essa criança tem. Às vezes, os pais têm uma expectativa muito grande de que as crianças tenham resultado, fiquem mais tempo concentradas ou fazendo uma certa atividade e, na verdade, elas não têm maturidade cognitiva para isso. A partir de determinadas idades, é comum que a criança não tenha um tempo maior de concentração”, afirmou. Neuropsicopedagoga Andrea Negreiros

Definir tarefas e compromissos diários para os filhos, de acordo com Andrea Negreiros, é importante para estimular a concentração deles.

Muitas vezes, a criança não tem uma rotina de responsabilidades, de estudos, de atividades. Ela não consegue desenvolver esta habilidade de concentração, porque sempre tem alguém que é responsável por isso. Quando a gente começa a dividir tarefas e trazer responsabilidades para o cotidiano dessa criança, isso ajuda na concentração dela”, declarou.

A neuropsicopedagoda disse, também, que há maneiras melhores para lidar com a atenção da criança.

Criança precisa ser criança. Então, de forma lúdica, através de brincadeiras e jogos, no mundo da criança, a gente vai introduzir ferramentas que faz com que o cérebro dela fique atento por mais tempo. A criança que, por exemplo, produz, apenas, por cinco minutos, o cérebro dela vai começar a entender que ela pode produzir em dez, em 15”, relatou.

