DIA NACIONAL DA MAMOGRAFIA A importância da Mamografia para o diagnóstico do câncer de mama Exame é o mais efetivo para alcançar o diagnóstico precoce do câncer que mais mata mulheres no Brasil

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil e o que causa mais mortes em mulheres no país, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Com o intuito de ressaltar a importância de realizar a mamografia para obter um diagnóstico precoce, em 5 de fevereiro se comemora o Dia Nacional da Mamografia.



A mamografia é a maneira mais efetiva para alcançar o diagnóstico precoce de câncer de mama, por isso, é considerado um exame padrão ouro. Muitas mulheres, no entanto, ainda acreditam em mitos como o de que a radiação da mamografia causa câncer; ou que quem possui prótese de silicone não pode realizar o exame com a frequência necessária.



Para mulheres sem casos de câncer de mama e/ou ovário na família, a mamografia precisa ser feita a partir dos 40 anos, anualmente. Já as que têm comprovação de hereditariedade, devem realizar o exame antes de 40 anos, com a idade exata sendo definida por um médico.



No Canal Saúde desta quinta-feira (6), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou com a mastologista Yara Mattos. A médica falou sobre a importância da mamografia e diagnóstico precoce no combate ao câncer de mama, além de esclarecer mitos e verdades acerca do tema.



Acompanhe a entrevista completa acessando os players abaixo.









A mastologista Yara Mattos explicou que quanto mais tardio o diagnóstico, mais o câncer de mama e as questões relacionadas à doença tendem a se agravar.

“Deixa-se de diagnosticar cerca de 40% dos tumores quando a mamografia é feita a partir dos 50 anos, porque o câncer de mama cada vez ocorre mais em idades mais jovens. E se esse diagnóstico deixa de ser feito na sua forma precoce, termina se tornando uma doença mais complexa, um tratamento mais complexo, quando a mamografia seria muito mais barato do que fazer uma quimioterapia ou uma cirurgia complexa com reconstrução e outros tipos de tratamento que o câncer pede.”

Mastologista Yara Mattos. Foto: Divulgação.

A médica ainda comentou sobre o mito de que apenas mulheres que possuem seios grandes devem fazer a mamografia, reforçando que o exame é necessário para todas.

“As mulheres que têm seios grandes acham que quem tem seios pequenos sofrem menos, e vice-versa. Na realidade, a mamografia deve ser feita em todas mulheres, com seios grandes, seios pequenos, com implantes – que o pessoal chama de prótese mamária. Ela deve ser feita em todas as mulheres a partir dos 40 anos.”



