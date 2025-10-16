A- A+

CANAL SAÚDE A importância da medicina esportiva Romeu Krause destaca importância da medicina esportiva no cuidado com pessoas de todas as idades

Com os avanços da ciência e o aumento da expectativa de vida, cresce também a busca por hábitos saudáveis que garantam longevidade com qualidade. Nesse contexto, a atividade física se consolida como uma das práticas mais recomendadas por profissionais de saúde. Além dos ganhos físicos, seu impacto positivo na saúde mental e emocional vem sendo cada vez mais valorizado.

Nesta quinta-feira (16), no quadro Canal Saúde do programa Conexão Notícias, na Rádio Folha FM 96,7, o âncora Jota Batista conversou com o ortopedista Romeu Krause. Durante a entrevista, o médico destacou que a atividade física regular é uma das formas mais eficazes de promover saúde e prevenir doenças, com benefícios que se estendem ao corpo e à mente.

O especialista ressaltou que a prática de exercícios melhora a resistência cardiovascular, fortalece os sistemas imunológico e respiratório, reduz os riscos de doenças como diabetes, hipertensão e osteoporose, além de promover o bem-estar emocional e a qualidade de vida.

Outubro, mês em que diversas campanhas reforçam a importância de hábitos saudáveis, é também um momento oportuno para lembrar o papel da medicina esportiva na orientação segura da prática de atividades físicas.

Durante a entrevista, Krause também compartilhou uma novidade especial: o lançamento de sua biografia, que acontecerá no dia 30 de outubro, na Livraria Jaqueira do Paço Alfândega no Recife Antigo. Escrita pelo jornalista Beto Lago e editada pela Gráfica FacForm, a obra "Desafios e Superações" apresenta uma trajetória inspiradora, marcada por conquistas, perseverança e paixão pela Medicina. Da infância no agreste, em Vitória de Santo Antão, passando pela juventude no bairro da Torre até a criação do ITORK, instituto do qual é fundador, o livro revela como Krause superou adversidades e se consolidou como um médico inovador. Uma publicação que promete ser referência para profissionais da saúde e de outras áreas.

Romeu Krause lembra que a atividade física é um remédio natural e a medicina esportiva ajuda a que seja feita sem lesões

"Ela ajuda a prevenir doenças, melhora o humor, combate o estresse e ainda contribui para a longevidade. A medicina esportiva vai muito além do acompanhamento de atletas. Seu foco é garantir que qualquer pessoa, independentemente da idade ou do nível de condicionamento, possa praticar atividades físicas de forma segura, evitando lesões e maximizando os resultados."

Romeu Krause, ortopedista

Destaca ainda a importância da escuta clínica e da avaliação cuidadosa:

"A medicina, ela é clássica. A primeira coisa que você tem que fazer é ouvir o paciente. Depois que você ouvir o paciente, você examina o paciente. Com isso, ouvindo a história e examinando o paciente, você já tem 90% de capacidade de dar o diagnóstico."

Ele ressalta que cada indivíduo tem um perfil próprio, e o médico precisa considerar isso ao orientar atividades físicas. Muitos iniciam a prática apenas aos fins de semana, o que pode gerar sobrecargas e lesões. Por isso, ele orienta que o exercício seja distribuído ao longo da semana e adequado às condições físicas de cada pessoa.

Em relação a limitações como obesidade ou desalinhamentos posturais, o médico lembra que existem alternativas de exercícios que reduzem a sobrecarga nas articulações, como a natação.

Krause reforça os impactos positivos da prática regular e segura, destacando:

"Os benefícios da atividade física são inquestionáveis. Melhora a resistência cardiovascular, o sistema imunológico e respiratório, reduz riscos de doenças como diabetes, pressão alta, osteoporose. Além de proporcionar uma sensação de bem-estar."

Por fim, ressalta a importância do acompanhamento profissional:

"A medicina esportiva é fundamental para a saúde e bem-estar de pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico."

Cuidar do corpo em movimento é cuidar da saúde integral. A atividade física, aliada ao acompanhamento da medicina esportiva, é um caminho seguro e acessível para viver mais e melhor.

