A importância da saúde mental nos dias atuais

A- A+

Da mesma forma que cuidamos do nosso corpo por meio de exercícios físicos e uma alimentação equilibrada, é essencial cuidar da nossa mente para alcançarmos uma vida plena e saudável.

A saúde mental é entendida como um estado onde o indivíduo está bem o suficiente para lidar com as diversas situações cotidianas. Segundo a OMS, refere-se a um bem estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição para sua comunidade.

Quando nossa saúde mental está em equilíbrio, somos capazes de lidar com o estresse, manter relacionamentos saudáveis, superar obstáculos e desfrutar de uma vida repleta de coisas boas com satisfação.

Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a psicóloga Adriana Moraes.



Psicóloga Adriana Moraes. Foto: Divulgação

“Auto gerenciar nossas emoções e encontrar as alternativas que possam favorecer de alguma maneira que isso não se traduza em um sofrimento muitas vezes é muito importante. A forma como nós mesmos interpretamos as situações ao nosso redor, as pessoas ao nosso lado, é o nosso modus operandi e afeta nosso funcionamento. E isso vai nos ajudar ou não a ter uma saúde mental mais equilibrada, mais organizada e trazer menos sofrimento, então é muito interessante a gente poder pensar assim. A forma como nós pensamos pode trazer emoções mais favoráveis a todos. Disse a psicóloga.

“É uma imensidão de situações nos dias atuais que podem ser a grande virada de chave emocional para cada um, a maneira como eu posso ler uma situação pode ser idiossincrática, ou seja, cada um tem a sua própria forma peculiar de ver as situações, a mesma situação pode ser encarada por uma pessoa de um modo que vai gerar sofrimento para essa pessoa e para outra pessoa com a mesma situação pode ser mais adaptativa e mais equilibrada podendo trazer menos danos psíquicos para ela, então acho que hoje saúde mental faz muita relação com a maneira como cada um de nós estamos lidando”. Ressaltou Adriana Moraes.



A especialista seguiu alertando sobre os problemas cotidianos que podem acabar se tornando problemas mentais



“De forma geral temos uma série de desdobramentos quando nosso cérebro não está em equilíbrio, e isso pode trazer alterações do funcionamento que deveria estar normal como alteração de sono, alteração de sono, tanto para mais, como para insônia aí podem aparecer alterações de apetite, também podendo haver alteração de concentração, que hoje muitas pessoas se veem com TDAH, e a gente identifica que hoje aumentou o número realmente de pessoas com TDAH, porém nem todas as pessoas que julgam ter TDAH são TDAH a falta de concentração hoje é um preditivo para algo que tem relação com uma questão de saúde mental.”



Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o player abaixo





Veja também

SERVIÇOS Carpina recebe ação para doação de sangue e serviços de alerta celular e alerta bike