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Canal Saúde A importância da terapia ocupacional para o desenvolvimento de crianças autistas Especialista reforça que o apoio da família e a valorização de cada avanço são fundamentais na evolução de crianças com autismo.

O processo de conquistar a autonomia nas atividades do dia a dia envolve, sobretudo, o respeito às necessidades individuais de cada criança. Quem auxilia nesse processo é o terapeuta ocupacional, que desenvolve técnicas para estimular a autonomia, a independência e a qualidade de vida de pessoas com limitações cognitivas, físicas ou emocionais.

Para falar sobre o assunto, a terapeuta ocupacional do Instituto do Autismo, Renata Costa foi entrevistada no Canal Saúde, desta quinta-feira (15). A conversa foi conduzida pelo âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista. Durante a entrevista, a especialista reforçou que a criança precisa ser vista além da sua condição.



Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

De início, a especialista explicou que o trabalho da Terapia Ocupacional se concentra em analisar os desafios do cotidiano da criança, identificando se a barreira é motora ou sensorial para traçar estratégias e adaptações personalizadas.



"Quando tem uma criança que tem dificuldade em se vestir, em se alimentar, em utilizar o talher, a terapia ocupacional faz uma análise dessas atividades. O que é que realmente a criança está tendo dificuldade? É na coordenação motora? [É na] questão sensorial? [Para então] encontrar estratégias para facilitar o dia a dia dessa criança nessas atividades para justamente conseguir a sua autonomia, a sua independência", afirmou.

Renata Costa. Terapeuta ocupacional do Instituto do Autismo.

A profissional ressaltou que a terapia é uma ação que não se limita ao consultório, dependendo de outros fatores para funcionar de forma eficaz.

"A gente só vai ter resposta positiva se a família tiver caminhando junto com a gente, principalmente na questão do desfralde. Tem a questão da alimentação, que também é difícil pra família. As atividades de vida diária requerem muito o apoio da família, dos responsáveis" .

Ao alertar para o risco de rotular todos os comportamentos como sintomas do autismo, a especialista ressaltou que toda criança precisa de educação, limites e respeito às suas preferências pessoais, diferenciando, por exemplo, o gosto por um alimento de uma seletividade alimentar severa.

"A gente tem que lembrar que está lidando com crianças. E às vezes a gente se apega muito com diagnóstico, só que a criança tem ali sua personalidade. A criança precisa também ser educada, independente do diagnóstico, ela precisa entender o que é o certo, o que é o errado. A gente não pode esquecer da criança que tá ali por trás do diagnóstico.. Às vezes não é nem seletividade, às vezes é só uma preferência de alimentos" , disse a profissional.

Além disso, a terapeuta fez um alerta para que os pais e cuidadores evitem comparar a evolução do filho com a de outras crianças. Para ela, conquistas aparentemente simples, como vestir a própria camisa, são marcos gigantescos na caminhada da autonomia infantil.

"A comparação sempre existe, e claro que isso atrapalha, porque faz com que a família não enxergue os pequenos ganhos. Às vezes, uma peça de roupa que a criança conseguiu colocar é um ganho maravilhoso, é muito significativo. A gente tem que se alegrar com as pequenas coisas, valorizar os pequenos ganhos" , finalizou a terapeuta.

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