CANAL SAÚDE A importância de iniciar o ano com o cartão de vacinas das crianças em dia De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde- OMS, as vacinas são responsáveis por evitar, a cada ano, entre dois e três milhões de mortes no mundo

Mais um ano se inicia e como está a sua cobertura vacinal e das crianças?

Cada vez mais, vírus novos aparecem, as bactérias ficam resistentes e nossa forma de defesa também é através da vacina, além dos medicamentos. Manter uma vida saudável, boa alimentação e suplementos vitamínicos em dia são orientações importantes. Mas as vacinas têm o poder de eliminar uma doença quando isso é feito em coletividade. Por isso, a importância da vacinação em sociedade.

Independente da faixa etária da pessoa, todos devem manter o cartão de vacinação atualizado, que é uma recomendação das instituições de saúde em todo o mundo. A interrupção da vacinação, em qualquer idade, aumenta a probabilidade de surtos de doenças graves, como sarampo, meningite, pneumonia, coqueluche, entre outras. Recentemente, casos de poliomielite reapareceram por conta de vacinação negligenciada.

Para abordar o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM 96,7, conversou no Canal Saúde, com o médico Eduardo Jorge Fonseca, especialista em vacinas, e representante regional da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunização).

Foto: Divulgação. Médico pediatra Eduardo Jorge Fonseca

O médico Eduardo Jorge destacou algumas doenças que merecem uma maior atenção e que podem ser prevenidas com o calendário vacinal em dia



“Eu destacaria duas importantes, o sarampo que ainda é uma doença endêmica da região das Américas e agora também na Europa, e a poliomielite que é uma doença que estamos em vias de erradicação, mas de vez em quando ameaça. Alguns países da fronteira do norte tem uma deportação de algum vírus selvagem. Em relação ao calendário vacinal, especialmente agora em janeiro antes da volta às aulas, tradicionalmente entre fevereiro e abril são meses de alta sazonalidade de vírus respiratórios. Então é importante que as crianças estejam com o calendário em dia para as vacinas de pneumonia, que é a vacina pneumocócica; a vacina da meningite, meningite C e a vacina da gripe. E mais uma vez a tão polêmica vacina da covid, que é importante que as crianças de seis meses a quatro anos quando forem para escola ou para creche que os pais olhem se o calendário vacinal está realmente atualizado”



O médico Eduardo Jorge, também ressaltou a importância do reforço vacinal para todos



“É muito importante, por exemplo, a vacina da coqueluche, ela é dada aos dois meses aos quatro meses, e aos seis meses, mas ela precisa de mais um reforço aos quinze meses um reforço aos quatro anos um reforço aos quatorze anos. Então, para a proteção especificamente coqueluche eu preciso que seja feito o reforço. Esse é um dos exemplos das vacinas que têm reforços periódicos, a gripe é outra, uma vacina anual que precisa ser dada todos os anos para reforçar e relembrar o nosso sistema imunológico”.



Quer ficar por dentro do assunto? Escute o podcast completo pelo link abaixo.

