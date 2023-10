A importância de prevenir a obesidade

A- A+

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2025, a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade, isto é, com um índice de massa corporal (IMC) acima de 30. O último dia 11 de outubro foi o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade que, no Brasil, é considerado uma doença crônica. Para falar sobre o tema, Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha FM 96.7, conversou com o nutrólogo ngelo Carriço, no Canal Saúde, nesta sexta-feira (13).

Para o nutrólogo é importantíssimo tratar as causas da obesidade e não as doenças que vem posteriormente.

É incrível como os níveis de obesidade estão aumentando, e não só em adultos. Os níveis de sobrepeso também estão aumentando muito, e é um fator de risco importantíssimo dos mais importantes para várias doenças transmissíveis, como diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, acidente vascular cerebral, vários tipos de câncer e o tratamento vai incluir mudanças no estilo de vida. É primordial a gente pensar e tratar as causas da obesidade e não os sintomas”, explicou ngelo Carriço.

Durante a entrevista, o especialista também explicou que a genética também é um fator importante.

Temos a genética associada como fator importante e a gente vê de forma muito clara, quando, por exemplo, filhos de pais obesos se tornam também obesos. Mas é importante lembrar que a obesidade não é só devido à genética, também está relacionada aos hábitos familiares. Então, como são os hábitos alimentares da família? Apesar do fator genético existir, é importante a gente vê a questão do hábito alimentar dentro do lar”, ressaltou.

