A importância de vacinação das crianças para adultos saudáveis

Vacinação é um ato de cuidado, de amor, de pensamento coletivo, do bem-estar comum. Em Pernambuco, nesse sábado (7) será realizada uma campanha de multivacinação. E, no dia 17 de outubro, comemora-se o Dia Nacional da Vacinação. As campanhas são para alertar sobre a importância da vacinação infantil para manutenção da erradicação de doenças, assim como a vacinação no público adulto e a necessidade de se vacinar diante de surtos ou mesmo num cenário de pandemia. Ninguém duvida que a imunização ainda é um dos principais meios de prevenir doenças e barrar a sua disseminação. Por meio dela, o corpo fica protegido de vírus e bactérias que afetam seriamente o ser humano, podendo mesmo levar à morte. A baixa vacinação pode estar relacionada à volta de doenças como a poliomielite, por exemplo. Uma patologia séria, grave, que pode levar à paralisia infantil. Para abordar o assunto com mais detalhes, o âncora da Rádio Folha FM 96.7, Jota Batista, conversou com o pediatra Eduardo Jorge, representante regional da Sociedade Brasileira de Pediatria e especialista em vacinas.

foto: Divulgação



Durante a entrevista, o especialista explicou que o Brasil já teve 95% de cobertura vacinal e era referência no âmbito da vacinação.



“Nós éramos exemplo mundial de cobertura vacinal, tínhamos em torno de 95%. A partir de 2015 começa ter uma redução progressiva das taxas dessas coberturas, que se agravou no período da Covid19, e chegamos hoje com a maioria das vacinas da primeira infância com uma cobertura em torno de apenas 70%”, disse.



Eduardo Jorge alertou que essa queda na cobertura de vacinação significa, o iminente risco da volta de doenças que estavam controladas.



“Com essa queda, doenças como sarampo, pólio e meningite, voltam a preocupar, pela baixa cobertura vacinal, que favorece o retorno de doenças consideradas controladas,” alertou o médico.



Para ouvir a matéria completa, acesse o player abaixo.

