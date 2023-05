A- A+

CANAL SAÚDE A importância do cuidado e promoção da saúde mental materna Transtorno ansioso e depressivo são os principais que acometem as mulheres na fase maternal

A saúde mental da mulher em qualquer fase da vida é importante. Mas, durante a maternidade o adoecimento mental pode interferir e ter consequências dolorosas para os filhos de mães que não se tratam. Para falar sobre o assunto, o âncora Jota Batista, da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde desta quinta-feira (24), com a médica psiquiatra Adriana Figueira.

A médica estabeleceu dois gêneros de mulheres quando se trata de saúde mental relativa à maternidade.

“A gente tem que dividir em dois tipos de pacientes: aquele que já tem um transtorno mental e precisa de um acompanhamento conjunto com ginecologista e psiquiatra, e aquela que apresenta os sintomas durante o pré-natal, que engloba tanto a gravidez quanto o pós-parto- o período de aleitamento materno. A mulher que já tem histórico de transtorno mental, a chance é muito maior de recaída durante a gestação”, afirmou.

Escreva a legenda aqui

Adriana Figueira também diferenciou os dois principais tipos de transtornos psiquiátricos.

“Na mulher grávida, há de 10% a 15%, de pacientes acometidas por transtornos psiquiátricos. O transtorno ansioso tem alterações físicas, genéticas, hormonais, sociais e comportamentais envolvidas. É aquela paciente que se queixa muito, que está uma pilha de nervos, com problema para dormir, em conflito com o marido e com as relações de trabalho. Já no transtorno depressivo, observamos uma falta de prazer, uma falta de energia. Não é apenas uma mera tristeza, que isso fique bem claro”, declarou.

A psiquiatra falou, ainda, sobre a importância da família nessa fase.

“É o que a gente chama de rede de apoio. É um momento de muita incerteza: ela não sabe se vai dar conta da gravidez; não sabe se o bebê vai nascer com saúde; não sabe se vai dar conta depois do bebê nascer. Então esse suporte, essa compreensão e essa busca por ajuda da família e amigos mais próximos, é super importante para dar um conforto para a paciente se manter com o mínimo da saúde psíquica”, disse.

Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo.

https://open.spotify.com/episode/4Zo5ro8lDy13a58mjSTqak

Veja também

ESPORTE Atleta pernambucana de basquete é recrutada para jogar nos Estados Unidos