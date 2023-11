A- A+

CANAL SAÚDE A Importância do DIU: Alternativa Contraceptiva e suas Implicações na Saúde da Mulher O Dispositivo Intra Uterino é um dos métodos contraceptivos mais seguros na prevenção de gravidez indesejada com uma eficácia de até 98%, de acordo com o Ministério da Saúde

A sociedade moderna reconhece a importância de escolhas informadas em saúde reprodutiva. Nesse sentido, o contraceptivo mais conhecido e utilizado por sua eficácia é o DIU, um dispositivo médico que é inserido no útero para prevenir a gravidez. Além disso, o DIU é de longa duração, fornecendo contracepção por vários anos, o que reduz a necessidade de intervenções frequentes. Essa opção contraceptiva é reversível, permitindo a concepção após sua remoção.

Foto: divulgação.

De acordo com a ginecologista, Dra. Soamy Bezerra Martins, o Dispositivo Intra Uterino é um dos métodos contraceptivos mais seguros na prevenção de gravidez indesejada com uma eficácia de até 98%, de acordo com o Ministério da Saúde. Existem dois tipos principais: o DIU hormonal e o não hormonal. Os DIU hormonais são Mirena e o Kyleena, já os não hormonais são de cobre e prata. Ambos são notáveis por sua alta eficácia na prevenção da gravidez. Mas, vale reforçar a importância do acompanhamento após sua inserção para evitar falhas.

“O DIU tem implicações positivas na saúde da mulher. A redução do risco de gravidez ectópica e o potencial para regular o ciclo menstrual são aspectos notáveis. Além disso, estudos sugerem que o uso do DIU hormonal pode estar associado à redução do risco de câncer de endométrio, um benefício adicional à saúde das mulheres”, esclarece.

Acrescentando que promover escolhas informadas e derrubar mitos em torno do DIU é fundamental para capacitar as mulheres a tomar decisões informadas sobre sua saúde reprodutiva.

“É crucial desmistificar os equívocos sobre o DIU. Não, o DIU não causa infertilidade e, para a grande maioria das mulheres, a inserção é um procedimento relativamente indolor. Mitos como esses podem dissuadir as mulheres de considerar essa opção contraceptiva segura e eficaz. Mas, a acessibilidade do DIU ainda é variável, mesmo assim, muitos sistemas de saúde pública e planos de saúde cobrem a inserção. É fundamental que as mulheres tenham acesso a informações e serviços de qualidade para fazerem escolhas informadas sobre o DIU”, explicou.

Para a especialista, a escolha do DIU como método contraceptivo não apenas oferece proteção eficaz contra a gravidez, mas também contribui para a promoção da saúde da mulher.

“Empoderar as mulheres com conhecimento é essencial para que tomem decisões informadas e cuidem de sua saúde reprodutiva”, conclui.

Quer ficar por dentro do assunto? Ouça o podcast completo no player abaixo.



