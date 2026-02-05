A- A+

Canal Saúde A importância dos cuidados com a saúde bucal durante o Carnaval Especialista alerta foliões sobre hábitos de risco, hidratação e proteção dos lábios para evitar problemas após a folia

O Carnaval é uma das festas mais esperadas do ano no Brasil, marcada por alegria, dança e muita diversão. No entanto, em meio às comemorações, é comum que os cuidados com a saúde bucal cheguem ao segundo plano.

Por isso, é essencial saber como manter sua boca saudável durante o carnaval para evitar problemas futuros.

Nesta quinta-feira (5), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o implantodontista, Bruno Brasil. Ele falou sobre a saúde bucal.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo

O Dr. Bruno Brasil iniciou a conversa alertando para um hábito comum entre os foliões que causa um aumento significativo nos atendimentos de emergência pós-Carnaval

"Tem muita gente ainda que costuma abrir garrafa, latas, objetos em geral com os dentes e a gente que fortemente contraindica esse hábito, podem ocorrer fraturas dentárias irreversíveis. Aumenta bastante aí o número de casos de fratura dentária nesse período pós-carnaval"

Implantodontista Dr. Bruno Brasil/Foto: Divulgação

Diante das ondas de calor em locais como as ladeiras de Olinda, o especialista enfatizou que outras bebidas consumidas na festa não substituem a necessidade de água para a saúde bucal

"O principal alerta no carnaval é com relação à hidratação. Leve sempre a sua garrafinha de água para hidratar. Não, não se confie apenas na água que contém em outras bebidas, a gente sabe que a gente tá vivendo uma onda de calor absurda"

O dentista destacou a importância de proteger a boca da exposição solar excessiva, lembrando que o câncer de pele também acomete a região labial

"Um dos câncer que tem maior frequência aqui no Brasil é o câncer de pele e a gente destaca que esse câncer de pele pode aparecer no lábio também, mas e mais frequentemente no lábio inferior. Então você que vai pra praia, além de passar o protetor solar na pele, você precisa usar também o protetor labial"

Para os foliões apressados, o Dr. Bruno esclareceu que o uso isolado de enxaguantes não resolve a limpeza

"O uso de enxaguantes bucais ele é sempre complementar a escovação. Então você não substitui a escovação, não substitui o uso do fio e das fitas dentais, de preferência use enxaguantes bucais sem álcool e com uma cor que não seja tão forte, porque você pode ter pigmentação dentária"

Veja também