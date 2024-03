A maestrina Rosemary Oliveira é entrevistada na Rádio Folha 96,7 FM, na Semana da Mulher

A- A+

A maestrina Rosemary Oliveira participou do Espaço Mulher, no programa Na Playlist na Rádio Folha FM, 96,7, na quinta-feira (7), com a apresentadora Patrícia Breda, dentro da homenagens à Semana da Mulher. Ela falou sobre sua caminhada com a arte. Bacharel em música, licenciada em educação musical, formada em violão clássico pelo Conservatório Pernambucano de Música, a maestrina é vice-presidente do Projeto Aria Social, que atua na educação musical e de dança para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, esteve à frente da Orquestra Sinfônica do Recife, em apresentações que aconteceram em novembro do ano passado no Teatro de Santa Isabel. Um feito inédito em 73 anos de existência da Orquestra. Antes dela, só Chiquinha Gonzaga chegou a reger uma orquestra popular no Brasil.

Maestrina Rosemary Oliveira regendo a Orquestra Sinfônica do Recife



Rosemary Oliveira que, além de regente, é musicoterapeuta, falou sobre o musical “Capiba: pelas ruas eu vou,” que conta, através da dança e música, a história do compositor pernambucano. No elenco 45 bailarinos e cantores do Aria Social e 19 músicos que integram uma Orquestra de Câmara, formada especialmente para o espetáculo que tem direção musical, arranjo e regência da maestrina.

Criado em celebração aos 30 anos do Projeto Aria Social, o musical volta aos palcos recifenses neste mês de março. Dia 14, no Teatro Rio Mar, seguindo com apresentações no Teatro de Santa Isabel, de 20 a 24 de março. Em abril, estará em cartaz no Teatro do Parque e até julho serão 14 sessões já confirmadas.

