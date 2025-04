A- A+

ESPETÁCULO A Mostra Dinha: um espetáculo work in progress que tece memórias afetivas em cena Com acrobacia aérea e memórias afetivas, 'A Mostra Dinha' traz uma narrativa emocionalmente intensa sobre ancestralidade

No dia 03 de abril, às 19h, o Teatro Hermilo Borba Filho recebe A Mostra Dinda, um espetáculo work in progress, resultado da pesquisa da artista circense Mainá Souza.

A obra, que utiliza a acrobacia aérea em tecido como principal linguagem, faz um convite ao público para mergulhar em uma narrativa de memórias afetivas e ancestralidade, inspirada na relação da artista com a sua avó. Os ingressos estarão disponíveis gratuitamente ao público na bilheteria do Teatro uma hora antes do espetáculo.

Mainá Souza em cena/Foto: Divulgação

Além da apresentação de Mainá, com duração de cerca de 50 minutos, A Mostra Dinha inicia com três cenas de abertura com artistas locais: Adágio Triple, com João, Fernando Dias, Ítalo Feitosa e Gabriel Marques; Pantera Rosa, com Ropix e Palhaça Gardênia, de Luiza Fontes.

A Palhaça Gardênia que, além de números de palhaçaria, é responsável por receber o público e atuará como mestre de cerimônia, adicionando um toque de comicidade à Mostra.

O que é o projeto Dinha?

Dinha é um trabalho que parte da autobiografia e da ancestralidade para criar uma narrativa visualmente potente e emocionalmente envolvente. Mainá Souza estrutura sua pesquisa cênica a partir da relação com sua avó, explorando o impacto dessa presença em sua história e identidade.

“Minha avó paterna sempre foi a grande matriarca da família, resolvedora de broncas gerais, controladora das vidas alheias, enérgica, brincalhona e muito presente. No início da pandemia, ela sofreu uma isquemia, e tudo nela foi se transformando." declarou Mainá Souza

Mainá Souza em cena/Foto: Divulgação

A artista circense ainda falou sobre o significado de sua avó em sua obra e vida

"Fui inundada pela nostalgia das memórias de quem ela havia sido. Ela é como uma raiz profunda e forte que transporta seiva nutritiva para algumas das minhas folhas mais verdes e exuberantes. Ela é meu território, minha origem, meu sentimento de pertencimento e localidade”

Com a ousadia e a abertura de apresentar ao público um trabalho em processo de construção, Mainá Souza oferece aos presentes uma oportunidade rara de apreciar e compreender os bastidores do fazer artístico. A Mostra Dinha promete emocionar com a força das memórias, da ancestralidade e da transformação através da arte.

Serviço:

A Mostra Dinha - espetáculo working in progress

Data: 03 de abril de 2024

Horário: 19h

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Entrada: Gratuita (sujeita à lotação) - ingressos disponíveis na bilheteria uma hora antes da apresentação

Acessibilidade em Libras

Veja também