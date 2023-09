A- A+

MUSICAL A "NOVIÇA REBELDE" pela primeira vez no Teatro Guararapes Um clássico do teatro musical, que encantou gerações, estará em única apresentação no próximo domingo

A LALU ACADÊMIA DE ARTES e a ROBERTO COSTA PRODUÇÕES trazem para o Recife, com única apresentação no TEATRO GUARARAPES, no próximo domingo (24), as 18h30, um dos mais belos clássicos do teatro musical: A NOVIÇA REBELDE (apresentação acadêmica) livre adaptação da história que encanta gerações. Adentre um mundo onde a música ecoa em cada nota e o poder avassalador do amor prevalece, desafiando todas as adversidades. Prepare-se para se encantar com um clássico atemporal que é muito mais do que um simples espetáculo, é uma obra-prima musical que irá conquistar o seu coração. Embarque em uma jornada extraordinária, onde se dá vida a uma história encantadora, a saga da família von Trapp. Imagine-se em Salzburg, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, um momento crítico da história onde a Alemanha ameaçava dominar toda a Europa.

Nesse cenário, o público testemunhará a transformação de Maria, uma jovem cheia de espírito, enquanto ela descobre sua verdadeira vocação. Com sua paixão pela música, Maria irradia alegria e inspiração no coração das crianças von Trapp, trazendo harmonia e cura para suas vidas. A plateia vai poder se deleitar com as melodias gloriosas de Rodgers e Hammerstein, que criaram canções inesquecíveis, como "Do-Re-Mi", "Coisas Que Eu Amo" e a icônica faixa-título, "O Som da Música". Este não é apenas um espetáculo, é uma experiência que irá transportá-lo para um mundo de pura magia musical. Um elenco talentoso está pronto para levar o público a uma jornada que você nunca esquecerá. Direção Geral: Yane Ramalho e Fabiana Pereira; Direção Teatral: Israel Alves; Direção Musical: Yane Ramalho; Direção Coreográfica: Fabiana Pereira; Som e Luz: Martiniano Almeida; Cenários: Mário Almeida; Audiovisual: Júnior Oliveira; Produção: Lalu Acadêmia de Artes Realização: Roberto Costa Produções. No elenco: Cleciana Nunes, Yoseph Maranhão, Ayrton eusébio, Luana Fernandes, Maria Isabel, Cacá Camarotti, Gui Timys, Clara Virgínia, Luca Francisco, lara Aguiar, Anna Mel Braz, Beatriz Zamorano, Manu Castro, Mel Avelar, Camila Aurea, Vinícius Fagundes, Khassia Fernandes, Ryan Franco, Anderson Duarte, Ana Luiza Araújo, Hellen Costa, Jade Vieira, Marina Reis, Jheni Santos.

Os ingressos estão disponíveis no site da SYMPLA ou na bilheteria do Teatro Guararapes, no horário comercial.

INFORMAÇÕES: 81.9 8268.4444

