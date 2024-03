A- A+

EVENTO A Paixão de Cristo do Arruda retorna em 2024 com uma mega produção A Paixão de Cristo do Arruda retorna com espetáculo grandioso, após 12 anos

Desde 2002, a Paróquia Santo Antônio tem emocionado e inspirado a comunidade com sua representação da Paixão de Cristo, uma tradição que ganhou destaque pela sua autenticidade e emoção transmitida pelos jovens talentosos da paróquia e com a direção de Luiz Antônio dos Santos Ferreira. Após uma pausa de alguns anos, o espetáculo retorna em 2024 com uma mega produção, prometendo encantar o público com uma nova visão e uma estrutura ainda mais impressionante.

Desde sua estreia em 2002 até seu último espetáculo em 2012, a Paixão de Cristo do Arruda conquistou o coração do público, tornando-se uma tradição anual aguardada ansiosamente pela comunidade local.

Após um período de ausência, a Paixão de Cristo do Arruda volta em 2024 com uma produção renovada e ampliada. Com uma mega estrutura composta por novo cenário, iluminação e sonorização, o espetáculo promete surpreender e emocionar ainda mais os espectadores.Composto por 70 pessoas, o elenco da Paixão de Cristo do Arruda reúne jovens talentosos da Paróquia Santo Antônio, que se dedicam arduamente para transmitir a emoção e a mensagem dessa história tão significativa.

Além da estrutura aprimorada, o espetáculo deste ano promete trazer novidades e inovações que irão enriquecer a experiência do público, mantendo viva a tradição ao mesmo tempo em que busca renovar-se. A Paixão de Cristo do Arruda não é apenas um evento religioso, mas também um momento de união e reflexão para toda a comunidade. O retorno do espetáculo em 2024 reafirma seu papel como um importante marco cultural na região, capaz de tocar os corações e inspirar os espectadores.



O retorno da Paixão de Cristo do Arruda em 2024 representa não apenas a continuidade de uma tradição amada pela comunidade, mas também um renascimento, marcado por uma produção grandiosa e pelo compromisso de transmitir a mensagem de fé e esperança para todos os que assistirem ao espetáculo.

Datas e Localização: Este ano, o espetáculo será realizado nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024, no Pátio de Eventos da Paróquia Santo Antônio, localizado na Rua Zeferino Agra S/N, Arruda.

Os interessados podem obter mais informações pelo número 81987531786.

