A produção de cafés especiais em Triunfo-PE

A- A+

Um dos pontos turísticos mais importantes de Pernambuco, a cidade sertaneja de Triunfo, vem se destacando também na produção de cafés, principalmente, em Cafés Especiais. Com clima frio de serra e altitude boa para cafeicultura, a cidade tem produtores de café conquistando mercado local e nacional. Pensando nisso, o barista e apresentador Alan Cavalcanti convidou o produtor Gabriel Althoff, do Café do Brejo, para um papo no Programa Conexão Café da Rádio Folha FM 96.7, sobre os desafios de produzir cafés especiais em Triunfo.

Gabriel destacou, durante a entrevista, como superou as dificuldades da sua produção no início.



“Foi um sacrifício, a gente conseguiu sementes de parceiros antigos e, com o aconselhamento deles, fomos formar nossas próprias mudas. Compramos uma propriedade ao lado do Pico do Papagaio, que é o ponto mais alto de Pernambuco. O ponto mais alto da nossa propriedade é 1.180 metros de altitude. O início foi bem complicado. Pela inexperiência, a gente perdeu muito dinheiro, atrasou o desenvolvimento da planta, mas foi nossa ‘faculdade’ para aprender, para usar o conhecimento nos outros talhões. Enquanto no início a colheita durou dois anos e meio, no segundo talhão, já colhemos com um ano e meio. Então houve uma diminuição de um ano do plantio para a colheita, o que é muita coisa para um produtor de café”, disse o produtor.



O empresário deu um panorama geral de como vai o seu negócio com café.



“A gente ficou auto suficiente: tudo o que a gente produz, a gente consegue vender. Pelo menos, foi assim ano passado. Esse ano, como a colheita é bienal, vai ter uma quebra e, provavelmente, algum parceiro de Triunfo nos ajudará com esse café. Hoje, a gente vende de Recife a Petrolina, em algumas cidades do interior. Temos um bom número de cafeterias em Recife”, afirmou.



O programa Conexão Café acontece todas as quintas-feiras às 13h, e pode ser acompanhado pelo dial da Rádio Folha FM 96,7 ou pelo canal do YouTube e Facebook da Folha de Pernambuco. Confira o programa na íntegra, acessando o podcast Conexão Café no player abaixo:

https://open.spotify.com/episode/4eqUt1YZLgcHyjn6y5hdC7?si=RaeqQ407Sam2Zj2E_YUL0A&nd=1

Veja também

CANAL SAÚDE Hérnia de disco: causas e tratamentos