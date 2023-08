A- A+

CONEXÃO CAFÉ A vida de digital influencer de café "A gente começou na 'vida de café' no Rio Grande do Sul, tomando vinho, o que não tem nada a ver", contou influencer Henrique Magnabosco

Seja por hobby ou profissão, a rotina diária de um digital influencer requer muita dedicação, frequência e criatividade. Entender a temática da qual irá opinar ou produzir conteúdos é fundamental. Mas como se tornar um digital influencer? Como é a rotina? É verdade que eles não pagam nas cafeterias, restaurantes e hotéis que visitam? Pensando nisso, convidamos um casal de digital influencer, a Amanda e o Henrique Magnabosco, mais conhecidos como Casal Madness @casalmadness para um papo para entendermos deles se é trabalho ou divertimento, se dá para trabalhar e viver desta atividade e tirar todas as dúvidas sobre a temática.



Ao começar a entrevista, Amanda, bióloga, brincou: “ciência não existe sem café!”. A influencer, que é a metade do casal que verdadeiramente gosta de café, é a responsável por introduzir o parceiro e marido no consumo da bebida.



A gente começou na ‘vida de café’ no Rio Grande do Sul, tomando vinho, o que não tem nada a ver. Mas, como mostramos no nosso canal, a gente sempre teve a curiosidade de experimentar um pouco de tudo. Começamos degustando, fazendo a rota de vinho lá na Serra Gaúcha durante nossa lua de mel e, nessa pegada, fomos para uma fábrica que fazia moagem de matte, que é a erva utilizada para o chimarrão, que contém bastante cafeína. Aí, Amanda me levou para provar vários cafés diferentes”, disse Henrique.

Henrique e Amanda Magnabosco



Durante a conversa, a influenciadora contou a conduta que pensa ser inaceitável vinda de um digital influencer.



Desrespeitar o público; mentir para o público. Eu acredito que tem muita gente que faz isso, mas eu não gosto de mentir para o público. Isso é básico: se é por isso que você está alavancando, você tem que ser sincero com essas pessoas”, afirmou Amanda.



