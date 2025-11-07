A- A+

LANÇAMENTO Julio Nilo apresenta novas paisagens sonoras em "Underdowntown" EP com cinco faixas inéditas mistura indie rock, psicodelia e poesia, marcando uma fase mais madura na trajetória do artista recifense.

O cantor e compositor recifense Julio Nilo lança “Underdowntown”, EP disponível em todas as plataformas digitais. Com cinco faixas inéditas, o trabalho mistura indie rock, psicodelia e poesia, revelando uma fase de maturidade artística e novas conexões sonoras.

Para falar sobre o lançamento do EP, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o cantor Julio Nilo e o produtor Dárcio Rubem, Julio fala sobre suas referências musicais.

Mombojó é uma grande referência também e sendo daqui para mim é melhor ainda, né? Acho mais massa ainda. É mais um de marco, coisa de psicodelia que nem se fala. E, é muita coisa. Meio de High club, é uma banda americana de um jazz meio alternativo, meio indie. Eu gosto de tudo isso.

Produzido por Dárcio Rubem e co-produzido por Julio Nilo, o disco foi gravado entre outubro de 2024 e agosto de 2025, fruto de uma imersão criativa intensa. A faixa de abertura, “Thought About You”, une suavidade acústica e climas psicodélicos, enquanto “Até Você Chegar” aposta em experimentação e delicadeza. A canção traz ainda a participação da inglesa Olivia Williams, que declama um poema de sua autoria, selando o diálogo entre Recife e Londres por meio da música.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Mais informações: @julionilos / Spotify

Veja também