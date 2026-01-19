Luca de Melo lança projeto "Balanço Maneiro na Ilha" para o Carnaval 2026
Com músicas autorais entre o axé e o samba, cantor aposta no swing e na identidade cultural de Pernambuco para embalar os foliões
O cantor pernambucano Luca de Melo lança o projeto "Balanço Maneiro na Ilha", pensado para dialogar direto com os foliões. O repertório é totalmente voltado para o Carnaval, com foco na música autoral, no swing e na identidade cultural de Pernambuco. As canções trazem letras leves, refrões fáceis e batidas que convidam o público a cantar junto.
Para falar sobre o projeto "Balanço Maneiro na Ilha", o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com o cantor Luca de Melo, ele fala sobre a missão de levar a cultura local para outros estados.
A gente tá indo para Alagoas... Eu quero ressaltar que eu levo Pernambuco no meu coração, o nosso frevo de rua, o frevo de bloco... Todos os estados que nós vamos passar, a gente tá fazendo um bloco especial no nosso show para mostrar com muito fervor o que é que Pernambuco tem."
O projeto reúne faixas inéditas que transitam entre o axé autoral e o samba. No axé, Luca apresenta "Balanço Maneiro" e "Dá uma Chance Pra Nós Dois", apostando no clima de verão e na energia coletiva da festa. Com presença de palco marcante, o artista mantém forte conexão com o público em suas apresentações. A proposta vai além do show e busca criar músicas que conversem com a rua e com o povo.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
A expectativa é que o repertório circule por programações carnavalescas, playlists e palcos ao longo do ano. Com novos lançamentos e agenda intensa, Luca de Melo chega no Carnaval 2026 em ritmo acelerado.
Mais Informações:
@lucademelooficial/
YouTube