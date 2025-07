A- A+

CULTURA Abidoral lança série de vídeos com lendas e histórias populares no estilo do Cordel "Lendas e Cordéis Ilustrados" é o mais novo projeto do comunicador e já está disponível em seu perfil do Instagram

Abidoral é membro das Academias de Letras cabense e escadense, é radialista, produtor cultural, escritor, poeta e educador popular e pesquisador. E com todo esse envolvimento com a cultura popular ele lançou um novo projeto “Lendas e Cordéis Ilustrados” que promete encantar, divertir e resgatar a tradição oral nordestina. Com uma série de vídeos no formato de cordel, ele traz à tona lendas e histórias populares contadas com irreverência, humor e muita criatividade.

O escritor usa sua experiência nos palcos e no rádio para dar vida a narrativas que fazem parte do imaginário popular, muitas vezes passadas de geração em geração. Os vídeos são postados em seu perfil do Instagram sempre aos domingos, ao meio-dia.

Na segunda-feira (7), Abidoral conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM e falou sobre a aceitação dos vídeos e um pouco da sua trajetória artística.

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo

“Minha trajetória artística sofreu a influência dos meus pais. Minha mãe, meu pai sempre ouviram o autêntico forró-pé-de-serra, meu pai andava léguas para ouvir cantorias de viola. Nesse universo da valorização da cultura popular eu me criei. Quando resolvi enveredar pela carreira de radialista, busquei inspiração em Coronel Ludugero, Reinaldo Belo, Elias Lourenço, e apesar de alguns amigos questionarem minha escolha pela cultura popular, eu sabia que era esse o caminho que queria seguir. O sucesso do personagem que criei ,‘Veio Abidoral’, na rádio, em Cabo de Santo Agostinho, mostrou que eu estava no caminho certo,” contou Abidoral.

O seu mais novo projeto abre caminhos para o uso dessas narrativas em salas de aula, projetos culturais, bibliotecas, plataformas digitais, despertando o interesse das crianças, jovens e adultos pela cultura nordestina de forma lúdica e educativa.

Quatro episódios já estão disponíveis em seu perfil do Instagram. São eles: O Gigante de Juçaral; A Lenda da Lagoa do Zumbi; O Túnel Secreto do Cabo de Santo Agostinho; A Porteira de Garapu.

Próximo passo, segundo Abidoral, é transformar estes conteúdos em animações e ele já está em busca de parcerias para que esses novos formatos cheguem às plataformas digitais. Assista aos vídeos através do perfil do Instagram do comunicador.

