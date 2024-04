Abril Marrom : Mês de conscientização contra a Cegueira

A- A+

Abril é o mês da campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e combate às diversas causas de cegueira. Simbolizada pelo laço na cor marrom, seu objetivo é conscientizar a população e reduzir a incidência dos principais problemas de visão. A cegueira pode ser reversível ou irreversível.

As condições que mais tiram a visão dos brasileiros são a catarata, o glaucoma, alterações no tamanho do olho, entre outras doenças, que podem ser evitadas ou tratadas, se identificadas no início. A causa mais comum da cegueira em todo o mundo é uma complicação provocada pela diabetes: a chamada retinopatia diabética, que pode ser tratada.

Um estudo internacional com participação da Universidade de São Paulo mostra que, em 2050, o mundo vai ter mais de 60 milhões de pessoas cegas e quase 500 milhões com deficiência visual moderada a severa. E é por isso, também, que especialistas recomendam a visita a um oftalmologista desde a infância, e em todas as fases da vida, para acompanhar a saúde dos olhos. A partir dos 40 anos, o ideal é ir uma vez por ano. E para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o Oftalmologista da Fundação Altino Ventura, Vladmir Goldstein que explicou sobre causas de cegueira reversíveis.

Médico Oftalmologista, Vladmir Goldstein. Foto: Divulgação

“A catarata, por exemplo, é a principal causa de cegueira reversível do mundo. E a catarata nada mais é do que quando o nosso cristalino que é nossa lente natural do olho, ela vai perdendo a transparência, a catarata como todos nós conhecemos começa a aparecer ali a partir dos 50 55, 60 anos que é quando vai começar a acontecer essa opacidade do cristalino. Apesar de termos outros fatores que podem levar a uma catarata precoce, algumas cataratas já estão presentes mesmo no nascimento, então daí vem a importância de um acompanhamento oftalmológico desde a infância, e de o bebê realizar o teste de olhinho preferencialmente ainda na maternidade. E a catarata senil o paciente vai notando que a visão vai piorando ao longo do tempo, não é uma piora repentina ou piora gradual. Existe cirurgia para isso, não existe nenhum tratamento com colírios ou remédios, o tratamento para catarata que é a maior causa de cegueira reversível no mundo é a cirurgia, que é uma cirurgia que hoje em dia cada vez mais cresce e é segura.”



O especialista completa falando das cegueiras irreversíveis

“Se tratando das causas de cegueira irreversível, temos como um exemplo a principal causa da cegueira do mundo irreversível que é o glaucoma. O glaucoma também pode estar presente desde o nascimento que é o glaucoma congênito, mas via de regra é uma doença silenciosa, por isso a importância da prevenção e da detecção precoce da doença. O glaucoma nada mais é do que a degeneração do nervo ótico, então é como se o paciente tivesse a estrutura ocular preservada, mas a comunicação entre o olho e o cérebro ela está prejudicada, então não é uma doença que o paciente vai conseguir notar a perda visual a menos que ela já esteja no estágio avançado, e é uma perda é irreversível, então nós temos que tratar antes que o paciente sinta isso, então o diagnóstico precoce é. O tratamento é bastante variado, podemos usar desde colírios, até cirurgias.”





Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o link abaixo.



https://open.spotify.com/episode/73Py8PKjYIIkP4oht3bSF1?si=h1jCwhbuTnGWKGgEJvhyEw&nd=1&dlsi=01c39331e3444b12

Veja também

SHOW Hey Jude & Orquestra volta ao Recife para tributo aos Beatles com a turnê Now and Then