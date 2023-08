A- A+

FREVO Abrindo o mês do Dia Nacional do Frevo (14/9), Museu Paço do Frevo tem programação especial Lucas dos Prazeres, CriptoFrevo e Arrastão do Frevo com Girassol da Boa Vista fazem apresentações

Setembro chega em ritmo de celebração no Paço do Frevo. No dia 14, é comemorado o Dia Nacional do Frevo e, para abrir o mês, o museu tem programação todos os dias do fim de semana.

Em quais esquinas a sua caminhada se cruza com o Frevo? É com essa provocação que o multiartista recifense Lucas dos Prazeres, do Morro da Conceição, se apresenta no Paço do Frevo, dentro do projeto Panorama Dança, nesta sexta-feira (1º). Com o espetáculo “Frevo espelho meu: oferenda à encruzilhada do passo”, ele vai brincar e dançar com o reflexo das suas histórias e memórias. Será às 19h. O acesso é através do ingresso do museu (R$ 10 inteira e R$ 5 meia).

Filho do Quilombo dos Prazeres, desde criança Lucas é bailarino, dançarino e passista, já tendo participado de diversas troças, orquestras e grupos artísticos. Depois, começou a interligar dança e música. Hoje, é músico, percussionista e compositor, e o exercício corporal nunca se dissociou de seu trabalho, através de um fazer percussivo que ele chama de “corpo-memorial”. Em “Frevo espelho meu: oferenda à encruzilhada do passo”, Lucas vai mostrar essa interseção entre dança, música e dramaturgia.

CRIPTOFREVO - A CriptoFesta é um movimento mundial que discute tecnologia e segurança de dados. Pela primeira vez, terá identidade pernambucana, com a CriptoFrevo, que vai debater o impacto desses setores na cultura popular e no Frevo. Será neste sábado (2), com programação das 9h às 20h30, de graça, no Paço, com palestras, oficinas, intervenções artísticas, mesas redondas e exposições audiovisuais.

As inscrições podem ser feitas neste link, onde também consta a programação completa e todos os detalhes sobre a CriptoFrevo. A iniciativa é do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife (IP.rec), em parceria com o Paço do Frevo e a Internet Society Brasil (ISOC Brasil), com apoio do Tor Browser e da Universidade Federal de Pernambuco.

ARRASTÃO DO FREVO - Já domingo (3), é dia de cair no passo pelas ruas do Bairro do Recife com o Arrastão do Frevo. O projeto do Paço do Frevo, gratuito, recebe nesta edição o Clube Carnavalesco Misto Girassol da Boa Vista, do Centro do Recife. O comando será da Orquestra do Maestro Valter, acompanhada de dez músicos, dez passistas, duas porta-bandeiras, cinco damas e seis fantasias mistas.

A concentração é em frente ao Paço do Frevo, às 15h30. Em seguida, às 16h, o cortejo começa com trajeto pela pela Rua da Guia e Av. Rio Branco até o Marco Zero. De lá, retorna para o museu pelo mesmo caminho, onde a festa continua. Fundado em 1984 por um grupo de amigos, todos moradores do bairro da Boa Vista, o clube participa há mais de 30 anos do Carnaval do Recife e dos concursos de agremiações carnavalescas, tendo sido Campeã do Grupo Especial em 2014.

O Arrastão do Frevo é um dos eventos extramuros mais queridos e concorridos do Paço. No primeiro domingo de cada mês, uma troça, um clube ou uma agremiação é convidada para fazer a festa.



PAÇO DO FREVO - Reconhecido pelo Iphan como centro de referência em ações, projetos, transmissão, salvaguarda e valorização de uma das principais tradições culturais do Brasil, o Frevo. Patrimônio imaterial pela Unesco e pelo Iphan, o Frevo é um convite à celebração da vida, por meio da ativação de memórias, personalidades e linguagens artísticas, que no Paço do Frevo encontram seu lugar máximo de expressão, na manutenção de ações de difusão, pesquisa e formação nas áreas da dança e da música, dos adereços e das agremiações do Frevo.

O Paço do Frevo é uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho, com realização da Prefeitura do Recife, por meio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e da Secretaria Municipal de Cultura e a gestão sob o Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG). Por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, tem o patrocínio master do Instituto Cultural Vale e o patrocínio do Banco Itaú e da White Martins. Conta com o apoio do Grupo Globo, Pernambucanas, Rede e Valgroup.



SERVIÇO

Panorama Dança

Lucas dos Prazeres, com “Frevo espelho meu: oferenda à encruzilhada do passo”

Sexta (1º), às 19h

Ingressos: R$ 10 inteira e R$ 5 meia

CriptoFrevo

Sábado (2), das 9h às 20h30

Inscrições para participantes e programação completa neste link

Acesso gratuito



Arrastão do Frevo

Com Clube Carnavalesco Misto Girassol da Boa Vista

Domingo (3)

Concentração às 15h30 em frente ao Paço do Frevo

Desfile às 16h

Acesso gratuito



Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Horários: Terça a sexta, 10h às 17h | Sábado e domingo, 11h às 18h

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia) - entrada gratuita às terças-feiras

*Confira aqui a política de gratuidade do museu

