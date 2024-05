A- A+

MÚSICA Academia da Berlinda comemora com os fãs seus 20 anos de história no Clube Bela Vista Banda olindense retoma ao palco onde tudo começou para celebrar as duas décadas de carreira junto ao público. Show está marcado para o dia 7 de junho, às 22h

Depois de passar pelo Rio de Janeiro e São Paulo, a Academia da Berlinda está de volta ao clube mais dançante e charmoso da Região Metropolitana do Recife, o Clube Bela Vista, para celebrar junto aos fãs suas duas décadas de história. O baile está marcado para o dia 7 de junho, às 22h, com ingressos à venda no Sympla, e contará também com apresentação do DJ Valdir Português. Outra novidade para este ano é que, além da turnê que tem passado pelas principais cidades do Brasil, a Berlinda lançará dois discos, um autoral e outro de interpretações, que estão em fase de produção e devem ser apresentados ainda em 2024.



Desde o início, a Berlinda tem como mote principal a música feita "para dançar juntinho", com referências nas cumbias, lambadas, guitarradas, guarachas, forrós e toda sonoridade feita para bailar. No Recife, o aniversário da Berlinda não podia ser em outro local, senão onde tudo começou, o Clube Bela Vista.

“O tempo passou muito rápido, parece que foi ontem que começamos a Academia da Berlinda. E para a gente é muito gratificante ver que a união da nossa amizade, que é anterior ao grupo, gerou esse trabalho consistente, com um repertório autoral que o público se identifica. A cada aniversário é muito prazeroso estar com essa família, comemorando em cima do palco que é como nossa segunda casa, o Clube Bela Vista”, celebra Tiné.

Já em relação aos novos discos em fase de produção, Yuri Rabid, baixista do grupo, conta que depois do último álbum Descompondo o Silêncio (2020), gravado no estúdio do produtor Kassin, no Rio de Janeiro (RJ), a Academia da Berlinda volta a produzir em casa, nas ladeiras de Olinda.

“Estamos produzindo um disco só com versões de artistas que foram e continuam sendo referências para nós, e outro apenas com autorais inéditas, até porque não é todo dia que uma banda completa duas décadas. Estamos muito felizes e no clima de comemoração, e para compartilhar essa alegria é provável que a gente solte um ou dois singles antes dos álbuns chegarem nas plataformas”, conta Yuri Rabid. Academia da Berlinda/Foto: Yuri Rabid

ACADEMIA DA BERLINDA - Do Alto da Sé, aos Quatro Cantos de história, do Carmo à Ribeira de poesias, do Amparo ao Bom Sucesso de ritmos, Olinda é a raiz de toda vertente cultural e “pernambucanidade” da banda. Tudo começou em 2004, quando sete amigos de infância, criados nos quintais da Cidade Alta, decidiram mandar para berlinda suas experiências musicais. A banda é formada por Alexandre Urêa (voz e timbales), Tiné (voz, pandeiro e maraca), Yuri Rabid (baixo e voz), Gabriel Melo (guitarra), Hugo Gila (teclados), Irandê Naguê (bateria e percussão) e Tom rocha (percussão e bateria)

Serviço:

Academia da Berlinda no Bela Vista, com Dj Valdir Português

7 de junho, às 22h

Clube Bela Vista (Rua Aníbal Benévolo, 636, Água Fria)

Informações: (81) 3444-3300

Ingressos à venda pelo Sympla: https://acesse.one/MkKsW

R$ 70 (meia entrada / social) e R$ 140 (inteira)

