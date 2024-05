A- A+

ACESSIBILIDADE Academia Pernambucana de Letras ganha painéis com acessibilidade Painéis informativos dispostos no Museu da APL acabam de receber a implantação de QR-codes que darão acesso à audiodescrição e à tradução em Libras para os visitantes

Fundada em 1901, a Academia Pernambucana de Letras (APL) tem sua sede localizada num casarão neoclássico do século XIX, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), no bairro das Graças. Uma visita ao local propicia uma imersão neste período da história e resgata a trajetória da APL, trazendo ao visitante uma interação com um extenso patrimônio museológico. A partir de agora, essa visita se tornará acessível também às pessoas com deficiência visual e auditiva.

O projeto “Museu da Academia Pernambucana de Letras - Um passo em direção à Acessibilidade Comunicacional” - realizado pela produtora Arkhé Cultural, com o apoio do Funcultura (Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura) - tem como objetivo tornar acessíveis as informações imagéticas dos painéis que representam os espaços do museu. No local é possível encontrar uma exposição permanente de obras de arte, peças decorativas e mobiliário doados à Academia ao longo dos anos.

O Museu da APL possui visitação aberta ao público e acaba de receber as intervenções necessárias para possibilitar a acessibilidade comunicacional. Cada um dos dez cômodos da casa possui um painel informativo ao qual foi acoplado um recurso de tecnologia assistiva. Trata-se de QR-codes que direcionarão os usuários à tradução do conteúdo em Libras (Língua Brasileira de Sinais) e à audiodescrição, contribuindo com a democratização do acesso ao bem cultural.

“A intervenção visa dar um primeiro passo em direção a um patrimônio cultural mais acessível às pessoas com deficiência. É um projeto importante para lançar luz ao tema, encontrar cada vez mais apoio do poder público e, consequentemente, possibilitar a fruição do acervo do Museu ao maior número de pessoas possível”, explica Jamille Barbosa, produtora cultural responsável pela Arkhé.

Para o consultor em acessibilidade e integrante do projeto, Artur Mendonça, esse passo é relevante pela inclusão que possibilita.

“Nossa intenção é interpretar e traduzir este conteúdo, de forma que pessoas com deficiência visual e auditiva possam ter acesso pleno a eles, como qualquer outra pessoa que visite o espaço”

Já o presidente da APL, Lourival Holanda, considera que a iniciativa coloca a Academia Pernambucana de Letras um passo à frente.

“Certamente, esse passo em direção à acessibilidade inclui a APL num rol ainda muito enxuto de instituições culturais que aproximam pessoas com deficiência de atividades culturais e literárias. Pretendemos ainda ampliar o leque de iniciativas neste sentido e tornar a Academia um ambiente cada vez mais acessível e visitado pela sociedade”, conclui. O horário de visitação do Museu da APL é de terça a sexta-feira, das 10h às 16h. É possível realizar agendamentos para grupos através do telefone (81) 3268-2211.

Sobre a Academia Pernambucana de Letras (APL)

A Academia Pernambucana de Letras é a terceira casa literária do Brasil, fundada depois da cearense e da brasileira, no dia 26 de janeiro de 1901. O objetivo do grupo fundador, encabeçado pelo escritor Carneiro Vilela, era discutir e cultivar a língua portuguesa e a literatura produzida em Pernambuco. Hoje, 123 anos depois, a instituição é uma das mais importantes do país e conta com programação cultural gratuita e aberta ao público, com exposições, palestras de escritores, poetas, artistas e músicos, além de lançamentos de livros e concursos literários.

Sobre a Arkhé Cultural

A Arkhé Cultural é uma produtora que atua na realização de cursos e projetos desde 2017, em Pernambuco. Já realizou formações nas áreas de mediação cultural, acessibilidade e patrimônio em diversas cidades pernambucanas como Recife, Nazaré da Mata, Goiana, Caruaru, Garanhuns, Palmares, Arcoverde e Triunfo. Cerca de 200 profissionais das áreas de educação, produção cultural e patrimônio já realizaram os cursos e instituições como a Academia Pernambucana de Letras (APL) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan-PE) já foram beneficiadas por seus projetos.

SERVIÇO

Academia Pernambucana de Letras

Av. Rui Barbosa, 1596, Graças, PE

E-mail: [email protected]

Telefone: (81) 3268-2211

Visitação: de terça a sexta-feira, das 10h às 16h (agendamentos pelo (81) 3268-2211)

Instagram: academiadeletras_pe

Facebook: academiadeletras.pe

