DIA DA VOZ Ação no Marco Zero encerra comemorações do Dia da Voz no Recife Fonoaudiólogos vão realizar uma atividade no Marco Zero do Recife neste domingo (21/04), a partir das 10h

Após uma semana cheia de ações, fonoaudiólogos pernambucanos vão realizar uma atividade no Marco Zero do Recife neste domingo (21/04), encerrando as comemorações em alusão ao Dia Mundial da Voz, celebrado na última terça-feira (16/04). A campanha nas ruas do Recife Antigo terá panfletagem e orientação vocal para a população, a partir das 10h.

Será uma ótima oportunidade para as pessoas tirarem suas dúvidas sobre os cuidados necessários para manter uma boa saúde vocal. A Semana da Voz teve várias ações, como entrevistas, palestras, oficinas e outras atividades com a população, como a realizada na Estação Central do Metrô do Recife na terça-feira (16/04).

O objetivo da Liga da Voz, que conta com o apoio do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 4ª Região (Crefono 4), é disseminar a importância dos cuidados com a voz, trabalhando na orientação e prevenção de doenças vocais e nos cuidados específicos em cada fase da vida.

TEMA DA CAMPANHA

Este ano o tema da campanha é “Minha voz, nossa voz: a força da conexão”. É por meio da nossa voz que criamos vínculos e fortalecemos as conexões com as pessoas e com o mundo ao nosso redor.

A Campanha da Voz é promovida pela Liga Pernambucana de Atenção à Saúde Vocal, formada por fonoaudiólogos dos departamentos de Fonoaudiologia da UFPE, Unicap e São Miguel do Hospital das Clínicas, Hospital dos Servidores do Estado e do Hospital do Câncer de Pernambuco; e conta com o apoio do Conselho de Fonoaudiologia e da Sociedade Pernambucana de Otorrinolaringologia.

