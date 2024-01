A- A+

CARNAVAL Aceitando o Pix, Bloco Lírico 'O Bonde' leva La Ursa para as ruas do Recife Antigo A concentração será na Rio Branco, às 16h deste domingo(21) em frente ao Banco do Brasil, no Bairro do Recife

Figura típica do carnaval pernambucano, a La Ursa, que faz parte da folia desde 1948, passou por uma modernização. Além de seu tradicional papel de solicitar contribuições, agora o carismático personagem adentra a era digital, aceitando cartões de crédito, débito e pix. Neste domingo (21), às 16h, o bloco Lírico o Bonde tomará as ruas do Recife Antigo com um "urso" feroz acorrentado ao seu caçador, entoando a famosa música "A La Ursa quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro", juntamente com outras marchinhas de Carnaval. A concentração será na Rio Branco, em frente ao Banco do Brasil, no Bairro do Recife.

Segundo Cid Cavalcanti, fundador do bloco O Bonde, a brincadeira teve origem no século 19, com os imigrantes Italianos, sobretudo a comunidade cigana ligada à arte circense, que, entre outros espetáculos, apresentava ursos amestrados. “Queremos resgatar o lúdico dos antigos carnavais de ruas de nossa cidade apresentando para as novas gerações esse personagem tão rico e irreverente da nossa folia", enfatizou.

Personagem da La Ursa, que inova pedindo pagamento em Pix

Ao som de tambores e apitos, a La Ursa pula e dança, pedindo contribuições a quem aparece em seu caminho. No desfile, a La Ursa surge com uma vestimenta tradicional, mesclando toques contemporâneos, portando uma sacolinha e uma maquineta para transações em débito/credito ou pix. O trajeto incluirá as ruas do Bom Jesus, Praça do Arsenal, Rua da Guia, finalizando na Rio Branco, com acesso gratuito para os participantes.

De acordo com Cid Cavalcanti, organizador do bloco, os valores arrecadados têm duas finalidades. “O dinheiro arrecadado vai, primeiro, para pagar as despesas dessa brincadeira da La Ursa e naturalmente para ajudar no desfile do Bonde”, afirmou

Cid Cavalcanti destaca a adaptação moderna da La Ursa à realidade financeira atual, observando que "em nosso bloco, só é pirangueiro quem realmente quiser". Ele próprio participará da brincadeira, vestindo-se como o dono da La Ursa.

O Bonde retoma suas atividades no Recife Antigo no próximo domingo (28) com o "Bondinho", uma programação infantil. A agremiação desfilará na segunda e terça-feira, sempre às 15h, na Rio Branco. Fundado em 1991, o bloco carnavalesco ganhou destaque pelas alegorias e fantasias nas cores vermelho, branco e dourado. Para este ano, estão programadas diversas apresentações que se estenderão até o Carnaval de 2024.

