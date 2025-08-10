A- A+

Cidadania Acessibilidade digital na inclusão da PcD Programa Resgatando a Cidadania vai ao ar todos os sábados

O programa Resgatando a Cidadania desse sábado(09.08.25), na Rádio Folha 96,7FM, destacou a acessibilidade digital e sua importância para inclusão da pessoa com deficiência, especialmente a visual.

Discutiram o tema com o comunicador Domingos Sávio, a jornalista Larissa Pontes, que preside o Instituto Eficientes, co-fundadora do Portal Eficientes, especialista em acessibilidade digital e atua como assessora de comunicação da Associação Pernambucana de cegos (APEC), e a vice, a jornalista Mariana Clarissa.

O Instituto Eficientes promove a 2a. Edição do Congresso Inova, que vai abordar a tecnologia, comunicação e design acessível. O encontro vai acontecer, de forma gratuita, entre os dias 26 e 29 de agosto no Apolo 235 - Recife Antigo. São mais de 31h de programação com mais de 1200 participantes.

O Programa Resgatando a Cidadania é apresentado todo sábado, a partir do meio-dia, pela Rádio Folha 96,7FM, produzido e apresentado pelo radialista Domingos Sávio.

