FORRÓ "Tardezinha de Forró" promove reencontro de fim de ano no Recife Projeto de Cirlene Menezes reúne convidadas, clássicos do forró e celebra a cultura nordestina no Círculo Militar, neste domingo, 21 de dezembro

O projeto Tardezinha de Forró realiza uma edição especial de fim de ano neste domingo, 21 de dezembro, no Recife. Idealizado pela cantora Cirlene Menezes, o evento marca um reencontro com o público e reúne clássicos do forró nordestino. No repertório, músicas de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Trio Nordestino, Elba Ramalho e Marinez, entre outros nomes. O show passeia por ritmos como forró, xote, baião, arrasta-pé e frevo sanfonado, com a sanfona no centro da cena.

Para falar sobre o show, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com a cantora Cirlene Menezes, ela destaca vários ritmos em seu repertório durante o show.

No meu show, o repertório eclético tem a essência da sanfona como matriz principal, mas a gente mistura um reggae, um xote com axé, um samba que vira sambaião, um arrastapé, um frevo sanfonado, um MPB sanfonado.

Com 12 anos de carreira, Cirlene Menezes mantém projetos culturais contínuos e ações voltadas à valorização da cultura popular. Nesta edição, a cantora recebe como convidadas As Januarias, Tarcy Pontes e Lourdinha Nóbrega. Além da parceria com o músico safoneiro Pedro Cauã.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O baile também celebra o encerramento do curso de forró do "Além do Passo" e da Cia Kátia Campos. A abertura fica por conta do DJ Guga, parceiro do movimento Forrozeiro no Recife, com apresentação no Círculo Militar.

SERVIÇO

Projeto "Tardezinha de Forró"

21 dez (dom) 16h às 20h

Círculo Militar do Recife (Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2807, Boa Vista)

Ingressos:

R$ 35 (individual)

R$ 60 (casadinha)

Faça seu pagamento via Pix e mande o comprovante para o mesmo número.

(81) 99531-7929

Mais informações: @cirlenemenezes

