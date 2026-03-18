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LIVRO "Bengo" marca novo lançamento de Valdir Oliveira no Recife Livro infantojuvenil traz reflexão sobre preconceito e chega ao público, neste sábado (21), em evento no MUAFRO Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro, com programação cultural e acessível

O jornalista e escritor Valdir Oliveira lança, no próximo dia 21 de março, o livro “Bengo”, ampliando sua produção voltada ao público infantojuvenil. A obra é a sétima nesse segmento e a décima terceira da carreira do autor. A narrativa acompanha um roedor apaixonado por livros que chega a uma metrópole inspirada no Recife, fugindo da perseguição de um gato. No novo ambiente, ele conhece Franja e passa a conviver em uma sociedade subterrânea que reflete comportamentos humanos.

Para falar sobre o lançamento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o escritor Valdir Oliveira, ele fala sobre o poder transformador da leitura.

O Bengo ele é diferente na medida em que ele se debruçou sobre leituras [...] o quanto isso pode ser transformador na cabeça de uma pessoa”, afirma Valdir Oliveira



A história aborda temas como preconceito e violência contra as fêmeas, com linguagem acessível e elementos de humor. A versão também conta com o formato em audiobook e será disponibilizada em podcast em três episódios, ampliando o acesso para pessoas com deficiência visual. O livro conta com ilustrações de Bruno Gomes e projeto gráfico de Ednaldo Muniz. O livro foi contemplado pelo Funcultura 2023/2024 e chega ao público pela Editora Cubzac.



Acompanhe a entrevista através do player abaixo:



A programação de lançamento inclui contação de histórias, distribuição de exemplares e tradução em Libras. O evento ocorre às 16h30, no MUAFRO – Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro, no bairro do Recife Antigo.

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