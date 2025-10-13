A- A+

TEATRO Adaptação de "As Bruxas de Salem" traz reflexão sobre fé, medo e poder Dirigida por Anthony Delarte e produzida por Adriano Portela, montagem atualiza o clássico de Arthur Miller com olhar sobre o presente

O Teatro Apolo, no Recife Antigo, será palco da nova versão de "As Bruxas de Salem", nesta quarta (15) e quinta (16). Dirigida por Anthony Delarte e produzida por Adriano Portela, o texto é um clássico da obra de Arthur Miller, refere-se à leitura contemporânea sobre medo, fé e controle social. A adaptação acelera a narrativa e concentra a ação em uma arena onde reputação, culpa e poder se enfrentam em depoimentos intensos.

Para falar sobre a peça, a Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu o diretor da peça Anthony Delarte, ele fala do desafio de recriar a obra no contexto atual.

O desafio envolveu estudar, ler, assistir a filmes de referência e a outros espetáculos para compreender as formas como as narrativas eram abordadas por outros, sabendo que sempre há adaptações e cortes."

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

A montagem expõe como a moral religiosa pode se confundir com desejo e manipulação, revelando os fantasmas escondidos sob o discurso da virtude. Sem se limitar ao passado, a peça dialoga com as histerias e julgamentos do presente, em um retrato sobre como o medo ainda governa corpos e destinos.

SERVIÇO

Espetáculo: As bruxas de Salem

Datas: 15 e 16 de Outubro.

Horário: 19h

Local: Teatro Apolo, Recife – PE

Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia), R$ 40 (meia social + 1 kg de alimento)

Onde comprar: Sympla

Direção e adaptação: Anthony Delarte

Direção executiva: Adriano Portela

Produção e realização: Cobogó das Artes

Classificação indicativa: 12 anos

