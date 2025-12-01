Onildo Almeida revisita "A Feira de Caruaru" e renova seu lugar na música pernambucana
Nova parceria com Kira Aderne no álbum 'Forrock' reafirma a força do clássico que marcou a vida e a trajetória do compositor.
O cantor e compositor caruaruense, Onildo Almeida, continua abrindo caminho entre gerações. Ele voltou a tocar as raízes da música “A Feira de Caruaru”, agora em um encontro vibrante com a voz da cantora Kira Aderne, no disco ‘Forrock’, que chega quase quatro décadas depois da gravação inicial. A união dos dois intérpretes cria um sopro novo, onde o forró guarda sua força e o rock acende outras cores, aproximando tempos e lembranças da cultura pernambucana. O lançamento do álbum acontece, nesta segunda (01) de dezembro, em todas plataformas digitais.
Para falar sobre a releitura da música “A Feira de Caruaru”, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebou o compositor caruaruense, Onildo Almeida e a cantora Kira Aderne, Onildo fala o que inspirou a composição da música.
Todos os sábados eu ia pra feira com minha mãe, eu criança ainda, e fui vendo na feira, coisas que não era de vender em feira. A feira de Caruaru tinha muitas coisas que não era de vender em feira, mas quando você tinha uma coisa para vender e, não conseguia encontrar um comprador, ia pra feira que lá vai aparecer. Eu sempre tive essa ideia e, fui observando isso, e fui anotando. Eu anotei tanta coisa que eu digo, como é que eu vou fazer esses versos? Aí tive a sorte de encontrar naquela minha relação do que eu vi na feira, coisas que terminam em u coincidentemente rimava com Caruaru. Então aí eu fiz versos com esse mote.
A composição “A Feira de Caruaru” marcou a vida de Onildo Almeida de um jeito definitivo. A canção nasceu do olhar atento que ele tinha sobre a cidade de Caruaru e acabou se tornando a porta que o apresentou ao país. Com ela, Onildo percebeu que seu cotidiano tinha força poética suficiente para atravessar fronteiras. A música abriu espaço para que sua voz e sua escrita alcançassem novos públicos, sem que ele deixasse de lado a simplicidade que sempre o guiou.

Foi também por meio dela que ele firmou seu nome na história do forró, ocupando um lugar de respeito entre os grandes compositores do gênero. Cada vez que a música ganha uma nova leitura, Onildo vê seu trabalho se renovar diante dos olhos. Isso reforça a sensação de que sua criação continua viva, dialogando com outras épocas e outras gerações. E para falar sobre mais uma versão da música, a cantora Kira Aderne conta como surgiu a ideia de revisitar "A Feira de Caruaru" e de transformar a releitura em parceria com o poeta.
Tinha que fazer uma coisa diferente, não poderia gravar igual original, mas eu queria ter a voz de Onildo. Tive a ajuda de um produtor muito querido, o Pedro Diniz, que enfim trabalhou muito tempo com a Mundo Livre, hoje tá nos Estados Unidos. Então a gente conversou dentro dessa ideia de trazer uma outra roupagem pra feira. E enfim, foi deu super certo. Na verdade, a minha história com Onildo, assim que vem de muito tempo, mas desde nos últimos dois anos a gente vem se apresentando juntos.
A Feira de Caruara virou símbolo da sua trajetória e prova de que a cultura popular tem uma potência que não se apaga. Para Onildo, a canção é memória, sustento e reconhecimento. É o fio que costura toda a sua caminhada artística.