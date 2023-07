Admnistração Noronha e UFRPE monitoram tubarões no Arquipélago

A- A+

Com mais de 10 ataques registrados na ilha desde 2015, as atividades e o comportamento dos tubarões nas praias da Cacimba do Padre, Boldró, Bode, Meio, Conceição, Cachorro e Porto, serão monitorados pela Admnistração de Fernando de Noronha, em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernamubo (UFRPE). A assinatura do Acordo de Cooperação Técnica ocorreu no Museu dos Tubarões, na Ilha de Fernando de Noronha, nesta quinta-feira (13).

Entre os objetivos da parceria estão a educação ambiental e a conservação marinha, com foco na preservação das espécies. O acordo é um marco para a Administração e o Governo do Estado, pois vai fornecer informações científicas sobre as atividades dos tubarões na ilha, em quais períodos do ano eles estão mais presentes nas praias e o que pode ser feito para prevenir ocorrências.

De acordo com Thallyta Figuerôa, administradora de Noronha, os incidentes com tubarões em Pernambuco estão no foco da agenda ambiental do governo. Para ela, a contribuição da UFRPE será fundamental para as ações do uso seguro do mar.

Segundo Danielle Viana, pesquisadora da UFRPE, “a Universidade Rural já realiza na ilha esse tipo de trabalho de estudo e pesquisa há quase 10 anos, mas, até então, sem apoio oficial da Administração. A partir de agora, iremos trazer toda essa riqueza de informações das pesquisas para junto da nossa gestão. Dessa forma, vamos poder pensar em políticas públicas para prevenção de incidentes com tubarões na ilha, assim como ocorre esse trabalho em todo o litoral pernambucano”, disse Thallyta.

Ramon Almeida, gerente de Meio Ambiente, destaca que o trabalho conjunto entre os profissionais da universidade e os servidores do distrito para traçar metas e estratégias inclui expedições dos pesquisadores ao mar para marcar alguns tubarões e monitorá-los nos próximos seis meses. A Administração vai poder atuar tanto em preservação e conservação da espécie, como também na criação de políticas públicas com o objetivo de prevenir incidentes.

Na ocasião da assinatura, estiveram presentes, além da administradora da ilha, Thallyta Figuerôa; o gerente geral, Wagner Lyra; o gerente de Meio Ambiente, Ramon Abelenda; Isadora Beltrão, engenheira ambiental da ADM; Danielle Viana, pesquisadora da UFRPE; Ilka Branco, engenheira de Pesca e bióloga, e Léo Veras, curador do Museu dos Tubarões.

