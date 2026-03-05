Sex, 06 de Março

Pabllo Moreno antecipa nova música na Rádio Folha FM

Canção "Aos pés do Araripe", com participação do Quinteto Violado, chega às plataformas digitais no dia 14

Cantor e compositor, Pabllo MorenoCantor e compositor, Pabllo Moreno - Foto: Emerson Menezes

O cantor e compositor recifense Pabllo Moreno apresenta, em primeira mão, no programa Folha na Tarde, da Rádio Folha FM, sua nova música “Aos pés do Araripe”. A faixa conta com a participação especial do Quinteto Violado, grupo referência na valorização da música nordestina. O lançamento oficial acontece nas plataformas digitais está marcado para o dia 14 de março.

Para falar sobre o lançamento da música, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o cantor e compositor, Pabllo Moreno, que fala sobre a parceria e a inspiração no Quinteto Violado.

 

A sonoridade do Quinteto Violado, que é um dos principais grupos da história da música popular brasileira [...] é uma fonte de inspiração para todos nós. Então foi a realização de um sonho.”

 

Com forte ligação com a cultura regional, Pabllo Moreno traz na nova canção elementos que dialogam com as tradições e paisagens do sertão. A parceria com o Quinteto Violado reforça o encontro de gerações da música pernambucana. A prévia no rádio antecipa ao público um trabalho que celebra as raízes culturais do Nordeste.

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A expectativa é que a canção amplie ainda mais o alcance do artista. O lançamento também reforça o compromisso de Moreno com a valorização da música regional.

