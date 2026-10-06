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LIVRO

Advogada lança livro sobre direitos de pacientes com câncer no Recife

Obra de Marina Padilha reúne orientações jurídicas sobre tratamento, benefícios, planos de saúde e direitos de pacientes oncológicos.

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A advogada Marina Padilha lança o livro "Direito dos Pacientes Oncológicos" um guia jurídico completo para garantir dignidade, acesso, tratamento e qualidade de vida a quem mais precisaA advogada Marina Padilha lança o livro "Direito dos Pacientes Oncológicos" um guia jurídico completo para garantir dignidade, acesso, tratamento e qualidade de vida a quem mais precisa - Foto: Emerson Menezes

A advogada e escritora Marina Padilha lança, nesta terça (6) às 19h, o livro "Direito dos Pacientes Oncológicos", na Livraria do Jardim no Recife. A obra aborda os desafios jurídicos enfrentados por pessoas diagnosticadas com câncer durante o tratamento. Entre os temas estão negativas de medicamentos, demora na concessão de benefícios e questões relacionadas ao emprego.

 

Para falar sobre o lançamento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a advogada e escritora Marina Padilha, que destaca a importância de não desistir após a negativa do plano de saúde ou do SUS.

O paciente escuta o 'não', tanto da operadora quanto do SUS, e acha que para por ali. Mas não para por ali, começa outra batalha, a batalha judicial, onde a gente vai atrás de conseguir o melhor para o paciente.”, afirma Dra. Marina Padilha.


Com 182 páginas, o livro reúne informações sobre direitos assegurados aos pacientes e seus familiares, a proposta é traduzir questões jurídicas para uma linguagem acessível e facilitar o acesso à informação. A publicação também é direcionada a médicos e equipes assistenciais, destacando a importância de relatórios bem elaborados.

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:


Segundo a autora, o conhecimento sobre os direitos pode contribuir para garantir acesso ao tratamento e mais dignidade aos pacientes. O lançamento acontece às 19h, na Livraria do Jardim, no Recife.

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