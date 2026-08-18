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CULTURA POPULAR Afoxé Ylê de Egbá celebra 40 anos no Recife Festa gratuita acontece sábado (22), no Alto José do Pinho, com música, dança e cultura popular

O Afoxé Ylê de Egbá, primeiro grupo do gênero e o mais antigo em atividade no Recife, celebra 40 anos de história com uma programação gratuita no próximo sábado, dia 22 de agosto. A festa acontece no Alto José do Pinho, onde o grupo foi criado e reúne música, cortejos, dança e manifestações das culturas negra, indígena e popular. Com origem na Casa de Matriz Africana Ylê Asé Ayrá Adjáosi, o grupo foi formalizado como Entidade de Cultura Negra em 1986.



Para falar sobre evento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou Noga do Axé, coordenador geral de percussão e Ogan da casa e Otávio Silva, diretor do Afoxée produtor do Kizomba. Sobre o convite e a união em torno dos 40 anos de resistência, Noga do Axé, aproveita para chamar a comunidade para participar da comemorção.

Quero convidar toda a comunidade, todos os afoxés, maracatus e todo mundo para subir o Alto José do Pinho. São 40 anos de resistência do nosso afoxé, e essa é uma comemoração que merece ser celebrada à altura”, afirma Noga do Axé



A programação também marca a retomada do Kizomba, a Festa do Povo Negro na Rua, criada pelo Ylê de Egbá em 2013. A celebração terá ainda grupos de tradição indígena, dança africana e forró, com novas edições do Kizomba previstas para outubro, novembro e dezembro.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:







Ao longo de quatro décadas, o afoxé se tornou referência na valorização da cultura negra e dos povos de terreiro, o grupo também levou sua música para festivais na Bélgica, Itália, Portugal, Alemanha, Inglaterra e Holanda. Atualmente, como Ponto de Cultura, mantém oficinas de dança, percussão, agbê e práticas corporais afro-brasileiras para cerca de 120 pessoas.



Serviço:



Primeiro afoxé do Recife comemora 40 anos com programação gratuita

Sábado, 22 de agosto

Das 13h às 23h20

Em frente ao Ponto de Cultura Afoxé Ylê de Egbá, Alto José do Pinho, Zona Norte do Recife

Quanto: gratuito

PROGRAMAÇÃO

16h30 - DJ Phyno abre a programação artística.

17h - Tribo Indígena Tupã realiza cortejo.

18h - Coletivo Danzáfrica Mandén leva dança e percussão africana ao palco.

18h40 - A Tribo Indígena Tapirapé, Patrimônio Vivo do Recife, ocupa a rua às

19h - União dos Afoxés de Pernambuco (UAPE) promove uma roda reunindo Ara Odé, Alafin Oyó, Ylê de Egbá, Ara Omin, Afefe Legbara, Omo Lufan e Oyá Guere.

20h - O Forró do Suco Elétrico se apresenta às 20h.

20h40 - O Maracatu Nação Porto Rico entra em cena às

21h20 - Bongar, grupo nascido no Terreiro Xambá, em Olinda.

22h30 - O Ylê de Egbá encerra a programação as apresentação da festa será conduzida por Ana Paula Guedes.

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