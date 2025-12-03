"Meu Oxente" marca nova fase de Letícia Bastos
EP autoral exalta a força da identidade nordestina com composições autorais e releitura de "Feira de Mangaio".
A cantora pernambucana Letícia Bastos lançou, no dia 27 de novembro, o EP autoral “Meu Oxente”, inspirado no escritor Ariano Suassuna. O título nasce da defesa da fala popular e da crítica ao uso exagerado de expressões estrangeiras. O clipe da música principal, filmado em Olinda, conecta tradição e cotidiano, disponível nas plataformas digitais.
Para falar sobre o lançamento do EP, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu a cantora e compositora Letícia Bastos, ela fala da importância da representatividade nordestina nas suas músicas.
Como mulher nordestina que carrega um sotaque forte e inegociável, quis levantar essa bandeira com orgulho e reafirmando que nossa forma de falar, sentir e existir não precisa ser suavizada para ser ouvida. A canção nasce do desejo de afirmar a força do sotaque, da fala e das raízes, em contraposição a ideia de que é preciso suavizar ou ‘traduzir’ quem se é para ser ouvido”.
A faixa-título aborda o preconceito linguístico e o charme da linguagem local. A sonoridade une triângulo, sanfona e maracatu. Com seis músicas autorais e uma releitura de "Feira de Mangaio", o EP valoriza sotaques, hábitos, afetos e paisagens que fazem parte da identidade nordestina. O clipe da releitura, gravado na Feira de Caruaru, já soma mais de meio milhão de visualizações.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
Letícia Bastos despontou para o cenário da música nacional com a participação no programa The Voice Brasil apresentado na Globo - ela figurou no time do sertanejo Michel Teló. A cantora lançou dois discos - Solteira de Vez (2017) e Let’s (2021) - e tem participado ativamente de ciclos da música pernambucana com shows e apresentações em períodos festivos, como carnaval e São João. Em 2025, a cantora empreendeu uma mudança na carreira e enveredou com mais incisividade pelo pop nordestino.
SERVIÇO
EP “Meu Oxente”, de Letícia Bastos
Disponível nas plataformas digitais
Instagram @leticiabastos
Canal do YouTube youtube.com/leticiabastosoficial