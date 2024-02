A- A+

CANAL SAÚDE Agora sim... O ano começou. Vamos cuidar do coração? De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, aproximadamente 14 milhões de pessoas no país têm alguma doença cardíaca

Os índices de óbito por doença cardíaca estão altíssimos ainda em nosso país. O que podemos fazer para proteger nosso coração? Passamos o Carnaval e, agora, como muitos dizem: o ano realmente começou! É uma oportunidade de recomeçar com foco na saúde do coração.

As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte no Brasil. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, aproximadamente 14 milhões de pessoas no país têm alguma doença deste tipo e cerca de 400 mil morrem por ano em decorrência de uma delas. Justamente por isso é fundamental conhecer os fatores de risco, entender os sinais de alerta, ser proativo nos cuidados e procurar fazer escolhas saudáveis no que diz respeito aos hábitos e estilo de vida.

Alguns fatores podem contribuir para o risco cardíaco, como o próprio envelhecimento, maus hábitos de vida, tabagismo, alcoolismo, diabetes, hipertensão arterial, chegada da menopausa, sedentarismo, obesidade. Muito do que afeta a saúde do nosso coração passa pelas doenças crônicas, de base, que devem ser controladas, e pelos costumes do dia a dia. O bem - estar cardíaco está ligado ao hábito alimentar, ao peso da pessoa, entre outros fatores citados acima. Os alertas estão dados, as mudanças são necessárias. Para abordar o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM, conversou no Canal Saúde com o cardiologista Carlos Japhet.



Médico Cardiologista Carlos Japhet. Foto: Divulgação

O especialista falou sobre os três pontos que mais prejudicam a saúde do coração



“Se você tem uma vida sedentária, vamos começar a fazer uma atividade física que pode ser uma atividade física leve ou moderada como uma simples caminhada e antes de iniciar fazer uma avaliação cardiológica detalhada para não ter surpresas tá o segundo. O tabagismo não só faz mal para o coração como para outros órgãos, aumentando a incidência do câncer de pulmão estômago, bexiga, então é fundamental que você também cesse o hábito de fumar. E o outro ponto é exatamente o consumo exagerado de álcool e a gente sabe que carnaval as pessoas procuram sempre consumir até mais do que o seu limite habitual para ficar mais animadas, mais alegres, então o excesso de álcool irrita o músculo do coração, e levam a um aumento da pressão arterial e consequentemente da sua frequência cardíaca fazendo e provocando lesões nos vasos que pode levar você a ter um infarto agudo do miocárdio”

O Médico Cardiologista deu dicas para as pacientes que procuram o serviço público de saúde para fazer exames periódicos do coração.



“Os pacientes dos Municípios devem procurar os postos da atenção básica e os programas de saúde da família para que sejam orientados e sejam encaminhados para as unidades especializadas e nessas unidades especializadas, você vai ter um teste ergométrico que é o teste de esforço um teste muito bom para avaliar doenças do coração, vamos ter um ecocardiograma que a gente vai analisar estrutura anatômica do coração, um eletrocardiograma que é um exame extremamente simples e fácil de ser feito e de ser analisado que nos dá informações importantes”





