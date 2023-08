A- A+

CANAL SAÚDE Agosto Azul Vermelho alerta para problema vascular "Azul representa as veias e, o vermelho, as artérias, que são as duas grandes circulações que a gente tem no corpo humano", afirma cirurgiã vascular Beth Moreno

Promovida pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a campanha Agosto Azul Vermelho alerta à população sobre a importância dos cuidados com a saúde vascular. Entre as principais medidas para auxiliar no diagnóstico e tratamento precoce de doenças vasculares está o check up vascular, uma série de exames que são feitos periodicamente com o escaneamento das artérias e veias do corpo para verificar toda a circulação. Para falar sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde desta sexta-feira (11), com a angiologista e cirurgiã vascular do IMIP, Beth Moreno.



A médica discorreu de forma mais abrangente sobre a campanha do Agosto Azul Vermelho.



“Azul representa as veias e, o vermelho, as artérias, que são as duas grandes circulações que a gente tem no corpo humano. Cada uma com doenças características àquele tipo de circulação. Então, o Agosto Azul Vermelho é para isso, para chamar a atenção da população para todas essas doenças, tanto as doenças venosas quanto as arteriais”, afirmou.

Beth Moreno falou, ainda, sobre as doenças vasculares mais comuns nas pessoas.



“A que eu mais me deparo atualmente são as varizes, que são as doenças venosas mais comuns. Trombose venosa também é outro tipo de doença comum. As varizes num grau mais avançado evoluem para aquelas manchas nas pernas e, muitas vezes, aparecimento de feridas como úlceras. Então, dentro das varizes, temos uma gama enorme de apresentação das doenças”, explicou.



A cirurgiã vascular também especificou os pormenores existentes nas doenças vasculares, como, por exemplo, a diferença entre as faixas etárias em relação ao problema.



“As doenças arteriais atingem mais os idosos, ao passo que a doença venosa atinge mais pessoas que são um pouco mais jovens. O sexo influencia muito também: a cada cinco mulheres que desenvolvem varizes, um homem também é acometido pela doença”, declarou.



O podcast segue com muito mais informações importantes sobre doenças vasculares, e você pode escutá-lo clicando no player abaixo.



