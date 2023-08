A- A+

CANAL SAÚDE Agosto Branco alerta para câncer do pulmão O câncer de pulmão é o segundo mais comum em homens e mulheres no Brasil

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a doença é um dos tipos de câncer mais comuns no Brasil, tanto em homens quanto em mulheres, sendo 17.760 casos novos em homens e 12.440 casos novos em mulheres. O hábito mais associado ao câncer de pulmão é o tabagismo, sendo a causa de cerca de 85% dos casos. Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com o cirurgião torácico Alisson Barbosa, nesta quinta-feira (3), no Canal Saúde.

Cirurgião torácico Alisson Barbosa. Foto: dvulgação

Durante a entrevista, o especialista lembrou a população que o tabagismo é a principal causa do câncer de pulmão.

“ Sempre que tenho oportunidade de lembrar, falo que o principal hábito na prevenção do câncer de pulmão é o indivíduo não fumar. E também lembrar quais são os critérios que esses fumantes ou ex-fumantes devem seguir para um rastreio na precocidade do câncer de pulmão”, ressaltou.

Para o cirurgião torácico Alisson Barbosa, a idade ideal para solicitar um rastreio de câncer de pulmão é entre os 50 e 60 anos.

“Os pacientes entre 50 e 60 anos, principalmente, os que fumam e ex-fumantes são os pacientes que têm um alto índice. Mesmo depois de parar de fumar o risco nunca zera, mas volta ser mais aceitável até os quinze anos. O rastreio é bem tranquilo, é feito por uma tomografia de baixa dose”, explicou.

Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo.



