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Canal Saúde Agosto Branco chama atenção para o câncer de pulmão, o mais letal do mundo Campanha reforça a importância do diagnóstico precoce e dos riscos do cigarro eletrônico

O Agosto Branco é uma campanha voltada à conscientização sobre o câncer de pulmão, considerado o tipo de câncer com maior número de mortes no mundo. De acordo com dados da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o câncer de pulmão provoca cerca de 1,8 milhão de óbitos todos os anos em nível mundial.

A iniciativa do Agosto Branco busca alertar a população sobre a necessidade de prevenir a doença, reconhecer os sinais de alerta e incentivar o diagnóstico precoce, fator que aumenta significativamente as chances de sucesso no tratamento. Apesar dos números preocupantes, a evolução dos tratamentos e das técnicas cirúrgicas tem proporcionado melhores resultados, especialmente quando o tumor é identificado ainda nas fases iniciais.

Nesta segunda-feira (03), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, o cirurgião torácico, Duílio Neto, que falou sobre o Agosto Branco.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Duílio Neto iniciou a entrevista desmistificando a ideia de que os cigarros eletrônicos seriam um "passo intermediário" para parar de fumar. Na prática, a ausência de mau cheiro fez com que as pessoas voltassem a fumar compulsivamente em ambientes fechados.

"Muitas pessoas pensavam que, por ter um cheiro melhor e parecer uma alternativa ao cigarro, o vape ajudaria a reduzir o consumo de cigarros e até a parar de fumar. No entanto, o vape não deve ser usado como uma forma de diminuir o tabagismo. Pelo contrário, ele tem contribuído para que algumas pessoas aumentem o consumo de nicotina, já que pode ser usado com mais facilidade.”

Duílio Neto, cirurgião torácico

Ao alertar os jovens que consomem cigarros eletrônicos com aromas doces, o especialista revelou que a falta de regulamentação desses dispositivos esconde concentrações químicas que podem ser ainda mais agressivas ao pulmão do que o cigarro tradicional.

Um dos grandes problemas do vape é que muitas vezes não sabemos exatamente quais substâncias estão presentes no dispositivo. Como esses produtos nem sempre passam por uma regulamentação adequada, também não é possível ter certeza sobre a concentração de cada componente."

Destacando a letalidade implacável da doença, o cirurgião trouxe um dado alarmante sobre como o câncer de pulmão lidera o ranking mundial de mortes, mas deixou uma mensagem de esperança amparada pela estatística para quem decide abandonar o vício.

"O câncer de pulmão é atualmente o tipo de câncer que mais causa mortes no mundo. Para se ter uma ideia da gravidade, mesmo somando as mortes causadas pelo câncer colorretal e pelo câncer de fígado, que ocupam as posições seguintes em mortalidade, o número ainda não chega ao registrado pelo câncer de pulmão. Por isso, para uma pessoa que fuma, reduzir o consumo ou abandonar o cigarro pode representar uma mudança importante."

Por fim, Duílio Neto explicou o motivo pelo qual a doença faz tantas vítimas: o pulmão não costuma "reclamar" nos estágios iniciais. Aguardar sintomas como tosse com sangue ou falta de ar significa, quase sempre, perder a janela de cura.

"O câncer de pulmão é uma doença silenciosa e, muitas vezes, só apresenta sintomas quando já está em estágio avançado. Quando identificado no início, a chance de sobrevivência em 5 anos pode passar de 90%. Por isso, quem fuma deve ficar atento e buscar avaliação médica, especialmente com um cirurgião torácico."

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