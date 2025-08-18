Agosto Cinza reforça alerta para prevenção e tratamento da catarata
Durante o mês de agosto, a campanha Agosto Cinza ganha visibilidade nos consultórios oftalmológicos e na rede pública de saúde.
A iniciativa tem como foco conscientizar a população sobre os riscos da catarata, doença que ainda é alvo de mitos, e reforçar a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acesso à cirurgia, tratamento seguro, rápido e altamente eficaz.
Nesta segunda-feira (18), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com a oftalmologista Manuela Tenório, Victor Souza. Ele falou sobre o agosto cinza e a catarata.
Acompanhe a entrevista através dos players abaixo
A oftalmologista iniciou a conversa explicando o que é catarata
"A catarata é um um sinal, não necessariamente uma doença do envelhecimento. Quando a lente natural dos olhos da gente, que é o cristalino, ele envelhece, ele vai se tornando mais opaco, mais amarelado, causando distúrbios visuais.
A Dra. Manuela Tenório esclareceu que a catarata é uma doença que atinge a população de maior idade
É mais comum a partir dos 60 anos, que é quando a gente tem o início mais acentuado desse envelhecimento.'
Manuela esclareceu que a catarata é uma condição inevitável com o avanço da idade
Estima-se que mais ou menos aos 60 anos a pessoa já deve estar com algumindício de catarata, mas é como eu digo, é o cabelo branco dos olhos da gente. Tem gente que vai ter a catarata mais cedo, tem gente que vai ter a catarata mais tarde, mas quem vive terá."
A oftalmologista Manuela Tenório ainda falou sobre a cirurgia de catarata
O tratamento cirúrgico é definitivo, a gente coloca uma lente intraocular no lugar dessa lente natural dos olhos que está opacificada. É uma cirurgiasegura, relativamente rápida e restabelece a visão do paciente.