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CANAL SAÚDE Agosto Dourado: por que a amamentação é tão importante para o bebê e para a mãe? Campanha reforça os benefícios do leite materno para a saúde e o desenvolvimento da criança e também para a saúde da mãe

O Agosto Dourado chama a atenção para a importância da amamentação e para os benefícios que ela proporciona à saúde do bebê e da mãe. Embora seja um processo natural, o início da amamentação pode ser marcado por dúvidas e dificuldades, principalmente nos primeiros dias após o nascimento.

O leite materno é considerado o alimento mais adequado para o bebê nos primeiros meses de vida, pois oferece os nutrientes necessários para o crescimento e o desenvolvimento da criança, além de contribuir para a proteção contra diversas infecções e doenças. A recomendação é a amamentação seja exclusiva até os seis meses de vida e continue, junto à alimentação complementar, até os dois anos ou mais.

Nesta segunda-feira (17), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a pediatra da Afya, Raquel Montalvão, que falou sobre a importância da amamentação para a mãe e o bebê.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:



Raquel Montalvão iniciou a entrevista destacando a importância da amamentação e que o leite materno é o alimento mais biocompatível existente para os seres humanos.

“O aleitamento materno é considerado o alimento mais biocompatível para o bebê humano. Diferentemente dos leites de vaca ou de cabra, que atendem às necessidades de outras espécies, o leite materno é individualizado para o ser humano, oferecendo nutrientes adequados e menor risco de efeitos adversos, como alergias.” Raquel Montalvão, pediatra da Afya

A especialista desmistificou categoricamente a crença de que o leite materno possa ser "fraco" ou insuficiente, explicando que o alimento se modifica constantemente para suprir o organismo do recém-nascido, funcionando como uma imunização diária.

“É importante combater os mitos sobre a amamentação, pois, muitas vezes, na tentativa de ajudar, acabamos introduzindo práticas sem recomendação. O leite materno não é fraco: ele se adapta continuamente às necessidades da criança, oferecendo proteção nutricional e imunológica, como uma verdadeira “vacina” diária.”

Além disso, a pediatra alertou que a "livre demanda" não pode ignorar os limites físicos da mulher; para produzir o leite de forma saudável, a mãe precisa de uma rede de apoio ativa que garanta seu descanso e bem-estar.

“A amamentação em livre demanda também exige atenção às necessidades da mãe. Para que ela consiga amamentar, precisa de uma boa alimentação, descanso, hidratação e uma rede de apoio que ajude nas tarefas do dia a dia. Cuidar da mãe é essencial para que a amamentação aconteça de forma saudável.”

Por fim, Raquel Montalvão explicou os enormes benefícios do contato pele a pele imediato na primeira hora de vida do bebê, conhecido cientificamente como "hora de ouro", uma prática que protege biologicamente a criança e aumenta o vínculo.

"A 'hora de ouro' recomenda o contato pele a pele entre mãe e bebê na primeira hora de vida, favorecendo a amamentação e oferecendo benefícios como proteção térmica, nutricional e contra a hipoglicemia, além de fortalecer o vínculo. No pós-parto, também é importante acompanhar o bem-estar emocional da mãe e, quando necessário, reduzir os riscos de depressão pós-parto."

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