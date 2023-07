Águas Belas sedia 8º Encontro Fulni-ô de Cultura

A- A+

Com o objetivo de preservar, valorizar e dar visibilidade à cultura indígena do município de Águas Belas, distante 313 km do Recife, será realizada nas próximas sexta e sábado ( 14 e 15 de julho), a oitava edição do Encontro Fulni-ô de Cultura, o único e autêntico festival indígena do Nordeste. Nesta edição, serão realizadas atividades de recreação, roda de diálogo e cineclube com abordagens sobre a temática, na Escola Indígena Marechal Rondon, localizada na Aldeia Fulni-ô. Também haverá apresentações culturais e shows musicais, no centro da cidade, em frente à Prefeitura Municipal de Águas Belas.

O evento, que se consolida como projeto de vanguarda da cultura fulni-ô, é uma realização do Mestre Índio Matinho, em parceria com o Centro Cultural Farol da Vila, sob a produção executiva de Marcos Moraes. A iniciativa tem o apoio do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura), Fundarpe e Secretaria de Cultura do Governo do Estado.

A programação tem início na sexta-feira (14), a partir das 9h, com o Cocada Cineclube, no auditório da Escola Marechal Rondon, onde será exibido o documentário produzido no 7º Encontro Fulni-ô de Cultura. Em seguida, às 10h30, será realizada uma atividade de recreação ministrada pelo anfitrião e arte-educador, o Mestre Índio Matinho. À tarde, a partir das 14h, haverá uma roda de diálogo com a participação de autoridades indígenas, professores, alunos e organizadores do Festival.

Também na programação da sexta, a partir das 19h, haverá apresentações e shows do Toré de Búzios, Cafunia Txatxilea, Boi Calemba Pernambucano, Banda de Pífano Fulniô e da banda alagoana Poesia Musicada no Pandeiro. No sábado (15), o evento acontece às 19h, na praça principal de Águas Belas (em frente à prefeitura), com apresentações e shows dos grupos: Ciranda Praieira Pernambucana, Forró Pé de Serra Fulni-ô, Bonde Fulni-ô, Grupo Indígena Fetxha, Mestres do Coco Pernambucano e Forrozão da Terra.





Veja também

