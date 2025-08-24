A- A+

ESPETÁCULO "Aladdin O Musical" traz magia e emoção ao Teatro Luiz Mendonça Espetáculo com músicas ao vivo e efeitos especiais acontece neste domingo (24), às 16h30, e promete encantar todas as idades.

O espetáculo “Aladdin – O Musical”, da Helena Siqueira Produções, chega ao Teatro Luiz Mendonça neste domingo (24), às 16h30. Com músicas interpretadas ao vivo, efeitos especiais e uma cenografia envolvente, a montagem promete encantar crianças e adultos.

Espetáculo “Aladdin – O Musical”, da Helena Siqueira Produções - Foto: Divulgação

A trama acompanha o jovem Aladdin, que vive nas ruas de Agrabah em meio à pobreza, mas nunca perde a coragem e a esperança. Do outro lado da história, está a Princesa Jasmine, que apesar de viver em um palácio luxuoso, sente-se aprisionada pela vida de privilégios.

Espetáculo “Aladdin – O Musical”, da Helena Siqueira Produções - Foto: Divulgação

O destino, porém, reserva um encontro transformador entre os dois personagens. O musical recria toda a magia do clássico, com muito brilho e emoção.

Prepare-se para uma viagem mágica ao mundo das Arábias!

SERVIÇO

“Aladdin – O Musical”

Domingo(24) às 16h30.

Teatro Luiz Mendonça

Ingressos: R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira)

Vendas: Teatro Luiz Mendonça e bilheteria do teatro.

