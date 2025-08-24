"Aladdin O Musical" traz magia e emoção ao Teatro Luiz Mendonça
Espetáculo com músicas ao vivo e efeitos especiais acontece neste domingo (24), às 16h30, e promete encantar todas as idades.
O espetáculo “Aladdin – O Musical”, da Helena Siqueira Produções, chega ao Teatro Luiz Mendonça neste domingo (24), às 16h30. Com músicas interpretadas ao vivo, efeitos especiais e uma cenografia envolvente, a montagem promete encantar crianças e adultos.
A trama acompanha o jovem Aladdin, que vive nas ruas de Agrabah em meio à pobreza, mas nunca perde a coragem e a esperança. Do outro lado da história, está a Princesa Jasmine, que apesar de viver em um palácio luxuoso, sente-se aprisionada pela vida de privilégios.
O destino, porém, reserva um encontro transformador entre os dois personagens. O musical recria toda a magia do clássico, com muito brilho e emoção.
Prepare-se para uma viagem mágica ao mundo das Arábias!
SERVIÇO
“Aladdin – O Musical”
Domingo(24) às 16h30.
Teatro Luiz Mendonça
Ingressos: R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira)
Vendas: Teatro Luiz Mendonça e bilheteria do teatro.