Álcool e energético em excesso nas prévias são uma bomba para o coração

A- A+

Quando o assunto são as prévias, muitas vezes a alegria extravasa e pode-se passar um pouco do limite. É preciso saber que excesso de álcool e energético em excesso, nas prévias, é uma bomba para o coração.



Vale alertar que o consumo exagerado pode aumentar o risco de arritmias e insuficiência cardíaca, mesmo em quem não tem casos na família.



Para abordar o assunto com mais detalhes, o âncora da Rádio Folha 96,7FM, Jota Batista, entrevistou o cardiologista Carlos Japhet. Acompanhe no link abaixo.





"A bebida promove uma agressão direta nas células cardíacas, podendo comprometer o funcionamento do músculo e do sistema de condução do estímulo elétrico no coração. Outro hábito perigoso do Carnaval é a mistura com energético. O problema ocorre porque os dois aumentam muito a chance de arritmias", advertiu o cardiologista Carlos Japhet.

Cardiologista Carlos Japhet. Foto: Divulgação

De acordo com o médico Japhet, uma lata de energético estimula mais o coração do que uma xícara de café. Essa combinação acelera os batimentos, podendo causar alguma arritmia e também elevação da pressão arterial.



"É importante atentar a essa moderação porque a mistura álcool e estimulantes são uma combinação explosiva. Energéticos em excesso são ricos em cafeína e, por reduzirem a sensação de embriaguez, fazem com que as pessoas acabem bebendo mais. É válido alertar ainda para a desidratação, portanto, ingerir bastante água é necessário. A alimentação deve ser balanceada, portanto, evitando-se muita gordura e sal em excesso", conclui o cardiologista Carlos Japhet.

Veja também