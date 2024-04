A- A+

EVENTO Alepe promove evento inclusivo para autistas e familiares Além de uma programação lúdica e de orientação, haverá capacitação dos funcionários da Assembleia para melhor atender às necessidades dos portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Como abril é o mês dedicado às ações que visam envolver a população nas causas que incluem os distúrbios e condições do Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promoverá nos próximos dias 11 e 12 um evento inclusivo com pessoas autistas. Intitulado de “Abril Azul na Alepe”, a ação tem como foco capacitar os servidores da Casa para receber autistas e familiares e melhor atendê-los em suas necessidades. O evento é uma parceria da Alepe com o Instituto do Autismo.

A programação inclui debates e palestras com especialistas e um consultório de acolhimento para autistas que será montado no hall da biblioteca da Alepe, local onde ocorrerá o evento. Batizado de “sala da desorganização”, o espaço contará com brinquedos e profissionais especializados para receber crianças e adolescentes que precisem de acolhimento e preparo para participar das atividades recreativas.

Pódio e palco da inclusão

Participarão do evento 150 portadores de TEA atendidos pelo Instituto do Autismo. Eles serão divididos em turmas de 50 para cada turno das atividades que ocorrerão na quinta-feira (11/04), pela manhã (8h às 10h) e à tarde (14h às 16h), e na sexta-feira (12) pela manhã (8h às 10h30).

Haverá um espaço kids com brinquedos infláveis, brindes e participação de recreadores especializados no público atípico infantil. A programação contará, ainda, com um “pódio da inclusão” para atividades de estímulo terapêutico.

Uma outra atração do evento é o “palco da inclusão”, que será montado na Rua da União, para apresentação de artistas autistas, atividades lúdicas e aulas de psicomotricidade e dança. Já a “Exposição Atípica Pernambucana” exibirá obras de artistas e familiares como artigos decorativos, utensílios domésticos, entre outros.

Atendimento ao público

O “Abril Azul na Alepe” oferecerá aos servidores da Casa, que atuam na linha de frente do atendimento ao público, uma capacitação para melhor lidar com as necessidades de portadores do Transtorno do Espectro Autista e seus familiares. Direcionado, num primeiro momento, para recepcionistas, telefonistas e pessoal da Assistência Militar, a ideia é ampliar, posteriormente, a capacitação para toda a comunidade Alepe e o público em geral.

Serviço:

“Abril Azul na Alepe” - Ação voltada para crianças autistas e suas famílias

Local: Alepe - Rua da União, Boa Vista

Quando: quinta-feira (11/04) - de 8h às 10h e das 14h às 16h; sexta-feira (12/04) - De 8h às 10h30

