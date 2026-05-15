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Canal Saúde Alimentação desequilibrada pode comprometer fertilidade feminina e masculina Hábitos alimentares inadequados afetam a saúde reprodutiva e as chances de concepção

Consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, açúcar refinado, gorduras inflamatórias e baixa ingestão de nutrientes essenciais. Cada vez mais associados a problemas metabólicos e hormonais, os maus hábitos alimentares também podem impactar diretamente a fertilidade feminina e masculina, comprometendo a qualidade reprodutiva e dificultando as chances de gravidez.

Em um cenário em que a infertilidade atinge cerca de 1 em cada 6 casais no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cresce a atenção para fatores modificáveis que influenciam as chances de concepção. Estudos publicados em periódicos científicos, como o Human Reproduction, apontam que padrões alimentares inadequados podem afetar a qualidade dos óvulos e dos espermatozóides, alterar a ovulação e comprometer o ambiente uterino.

Especialistas alertam que a alimentação desempenha papel importante no equilíbrio hormonal, no funcionamento do organismo e na saúde reprodutiva. Entre os fatores associados à infertilidade estão obesidade, inflamação crônica, resistência à insulina e deficiências nutricionais, muitas vezes relacionadas a hábitos alimentares inadequados.

Nesta sexta-feira (15), o âncora da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista, conversou com a nutricionista Flávia Formiga, no Canal Saúde, sobre a relação entre alimentação e fertilidade, os impactos dos hábitos alimentares na saúde reprodutiva e os cuidados nutricionais que podem favorecer a concepção.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Segundo a nutricionista Flávia Formiga, a adoção de hábitos alimentares saudáveis pode contribuir diretamente para a melhora da fertilidade e da saúde reprodutiva.

“Uma alimentação equilibrada, rica em antioxidantes, fibras, proteínas de qualidade e gorduras boas, ajuda a promover um ambiente metabólico mais saudável e favorável à fertilidade tanto para mulheres quanto para homens”, explica.

A especialista também destaca que pequenas mudanças na rotina alimentar podem trazer impactos positivos importantes para quem deseja engravidar.

“A redução do consumo de ultraprocessados, açúcares e gorduras inflamatórias pode melhorar a qualidade dos óvulos e dos espermatozoides, além de favorecer o equilíbrio hormonal”, ressalta a nutricionista.

Por fim, a especialista reforça a importância de associar alimentação saudável, acompanhamento profissional e hábitos de vida equilibrados como parte dos cuidados com a saúde reprodutiva e o planejamento familiar.

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