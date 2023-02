Alimentação pós-carnaval: recuperar a energia

A- A+

Como o fim da folia, é preciso ter alguns cuidados para restabelecer a saúde e voltar à rotina com disposição, e a alimentação pós-carnaval é muito importante nesse processo. A alegria e diversão fazem bem à saúde, contudo é preciso tomar cuidados para não exagerar nas bebidas e se esquecer de manter a hidratação. Alternar a ingestão de álcool com água, principalmente, se for ficar exposto ao sol. A combinação de álcool com barriga vazia também não é uma boa ideia, então mesmo nos dias de festa é muito importante se alimentar entre uma festa e outra. Por isso, para repor a energia perdida durante o período carnavalesco, é preciso ter uma alimentação equilibrada. Para falar sobre o assunto, Jota Batista conversou, no Canal Saúde desta sexta-feira (24), com a coordenadora universitária de nutrição do Centro Universitário UNIFBV, Lisianny Cocri.



A entrevista iniciou com a profissional explicando o que fazer logo após o Carnaval.

“O primeiro passo é voltar à rotina. Mesmo aquelas pessoas que não brincam o Carnaval acabam viajando ou confraternizando com familiares e amigos em casa. Então, isso nos tira da rotina. Se você se exercitava, comia de forma mais saudável, consumia menos alimentos industrializados, é importante que a gente volte a fazer isso”, afirmou.

Lisianny Cocri também falou sobre as condutas que as pessoas devem tomar para retornar ao dia a dia saudável e o motivo do porquê adotá-las.

“O pilar de tudo é o sono. A gente tem que dormir as famosas oito horas por dia para se recuperar; para os nossos hormônios se restabelecerem. Precisamos beber muita água, porque é através dela que se elimina as toxinas, já que muita gente, no Carnaval, bebe bastante e é importante entender que o álcool é tóxico para o organismo”, orientou.

A coordenadora de nutrição destacou, ainda, as frutas como alimentos muito importantes para a desintoxicação após o período carnavalesco.

“A gente precisa, também, do auxílio da alimentação: as frutas, que são ricas em água e em antioxidantes que ajudam na eliminação de toxinas”, explicou.

Você acessa a entrevista na íntegra clicando no player abaixo.



Veja também

CANAL SAÚDE Dicas para prevenir lesões no Carnaval